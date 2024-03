Artistas querem provar que arte não é elitista e abrem galerias em favelas do Rio; conheça

“Quando você traz [uma galeria de] arte contemporânea para uma favela, você cria um acesso para o que antes tínhamos como a arte da burguesia, algo exclusivo”, diz Maxwell Alexandre, que abriu seu espaço Pavilhão 2 na agitada Via Ápia, na Rocinha, a segunda maior favela do Brasil.

O artista, de 33 anos, expõe seu trabalho desde o ano passado em seu bairro natal, com algumas peças que integraram a exposição Entrega: one planet. one health, inaugurada em Paris.