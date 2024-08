Banksy revela nova arte em prédio de Londres; veja teorias sobre a imagem da cabra

Banksy revelou mais uma de suas misteriosas obras de arte, em um prédio residencial de Kew Green, Richmond, na região sudoeste de Londres. A obra foi postada pelo artista em seu Instagram, confirmando sua autoria, na segunda-feira, 5.

A postagem nas redes sociais conta apenas com a foto do desenho de uma cabra em cima de um “precipício”. Além disso, o artista também posicionou uma câmera de vigilância apontada para a obra, e alguns internautas disseram que isso fazia parte da crítica de Banksy.

Banksy confirma autoria de obra em Londres Foto: @banksy Via Instagram

PUBLICIDADE Mesmo sem legendas na postagem de Banksy que pudessem direcionar os espectadores ao significado da arte, os fãs compartilharam suas teorias: “Acredito que pode ser uma referência a tentar entender o contexto de notícias antes de formar uma opinião”, disse um. Outros ligaram a obra à situação na Palestina, por causa da guerra em Gaza. “A Gazela da Montanha Palestina, ameaçada de extinção, é o animal nacional da Palestina. O mundo está observando enquanto oscila no limite. Existe um tempo limitado para salvá-la”, escreveu uma seguidora. “Isso pode ser aplicado a uma população que sofre enquanto o mundo assiste”, disse outro.

Por fim, houve também quem não viu significado na obra: “Acho que ele só pensou que uma cabra ficaria legal ali”, finalizou outro fã de Banksy.

Para a BBC de Londres, um dos residentes do prédio, Malcom Taylor, comentou que a obra é “fantástica”. Ele disse que espera que ela “continue por ali”. Pauline Taylor, que também mora no local, falou ao portal que seus netos “ficariam impressionados com isso”.