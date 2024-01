Casa de verão: confira dicas de decoração e organização para preparar seu lar para a estação

Estamos no auge do verão. Para a alegria geral, serão muitos ainda os dias de sol intenso, de noites mais longas e de encontros ao ar livre. Mas, também, de chuvas intensas e termômetros nas alturas.

PUBLICIDADE Por isso, de medidas práticas capazes de garantir melhores condições de conforto térmico a pequenos ajustes na decoração, ainda é tempo de adaptar a casa ao clima da estação e, assim, aproveitar melhor tudo o que ela tem a oferecer. “Verão, para mim, tem a ver com abrir as janelas. Com deixar a luz natural entrar e com ambientes de colorido suave, repletos de plantas e flores”, resume a arquiteta Fernanda Marques. Mas, segundo ela, para que tudo isso aconteça, o primeiro passo é verificar se o ar pode circular sem dificuldades pela casa.

A sensação de frescor é essencial. Não apenas dentro, mas também nas áreas externas. Fernanda Marques

“Para que o ar possa fluir naturalmente, carregando a porção quente para fora, é necessário que o imóvel, casa ou apartamento possua ao menos duas janelas em paredes opostas ou adjacentes”, explica o arquiteto Henrique Derenze. Ele descreve o funcionamento da ventilação cruzada: um recurso natural, aplicado ao projeto da maioria dos edifícios, com o objetivo de favorecer a entrada e a saída do ar.

Pintura artística nas paredes, visual despojado e plantas em profusão conferem ares de verão à sala projetada pela arquiteta Paula Scholte. Foto: Sambacine/Divulgação

Caso o imóvel disponha de uma única abertura – como ocorre com a varanda, em muitos dos atuais estúdios –, para manter os ambientes mais arejados, o arquiteto recomenda abrir as esquadrias apenas nas primeiras horas da manhã. E, sobretudo, à noite, quando a temperatura costuma cair um pouco. “Até pelo aumento das chuvas neste período, é bom verificar, desde já, se todas as aberturas oferecem boa vedação”.

Nesta época do ano, quando é maior a incidência direta dos raios solares, Derenze recomenda a instalação de cortinas ou persianas, ou aplicação de películas especiais sobre os vidros para filtrar os raios UV e não afetar os móveis. “Por vezes, para garantir a sensação de conforto, pode ser inevitável a adoção de um equipamento mecânico. Mas isso deve levar em conta o consumo de energia”, lembra ele.

Luz natural, estampados de colorido suave, plantas e flores. A casa se veste para o verão, em projeto de Paula Scholte. Foto: Sambacine/Divulgação

Assim, durante a estação, para quem dispõe de ventiladores portáteis ou de teto, a dica é manter as pás sempre limpas, evitando que a poeira acumulada se espalhe por toda parte. Já para quem tem ar condicionado, além de evitar o uso abusivo, é importante verificar se o equipamento está resfriando os ambientes de modo eficaz e sem desperdiçar energia - o que, fatalmente, acaba por acarretar aumento na conta no final do mês.

Por fim, dos quartos à cozinha, passando pela sala e pelas áreas externas, como jardins e quintais, há muitas coisas que você pode fazer para proporcionar uma lufada de ar fresco à decoração “Para colocar a casa em modo verão não é preciso muito. O importante mesmo é deixar tudo mais leve e iluminado”, afirma Fernanda Marques. Nesse sentido, confira algumas dicas práticas, ambiente por ambiente:

Na sala

Comece por eliminar o excesso de objetos. Menos congestionado, qualquer ambiente já parece mais arejado. Depois, invista em materiais naturais como a madeira, o vime e o sisal para os móveis e acessórios, e em fibras como o algodão, o linho e o sisal para as almofadas e os tapetes. Por fim, capriche nas plantas. Além de proporcionar uma lufada de ar fresco à decoração, elas contribuem para o aumentar a umidade no local.

Plantas em profusão garantem o clima de verão em sala decorada pela Bezamat Arquitetura. Foto: Juliano Colodeti/MCA Estúdio/Divulgação

No quarto

Encaminhe para o fundo do guarda-roupa os edredons, cobertores e tapetes utilizados no inverno. Troque os lençóis por peças de algodão e, em seguida, concentre todas suas atenções nas cortinas. Remova modelos pesados e volumosos, optando por algo mais apropriado para a estação. Por meio de tecidos mais leves e transparentes, você pode manter sua privacidade, sem impedir a passagem da luz e a livre circulação do ar.

Cortina transparente, e roupas de cama de fibras naturais, em quarto decorado por Fernanda Marques. Foto: Denilson Machado/Divulgação

Na cozinha

Em nenhum outro lugar da casa, a simplicidade sugerida pelo verão poderia ser mais bem-vinda do que na cozinha. Por isso, armazene tudo o que for dispensável e descarregue em um armário distante. Só o espaço ganho com isso já fará com que você se sinta cozinhando em uma casa de férias. Finalmente, espalhe pequenos vasos com plantas e ervas aromáticas pelo ambiente e invista em acessórios com cores leves e suaves.

Cozinha, em apartamento assinado por Rafael Ramos, coloca em evidência temperos e ervas aromáticas. Foto: Juliano Colodeti /MCA Estúdio/Divulgação

No banho ou lavabo

A sensação de frescor pode ser produzida no ambiente por uma nova pintura ou pela aplicação de um papel de parede com temática tropical, por exemplo. Ou ainda pela simples presença de flores, plantas ou pequenos arranjos decorativos, posicionados em pontos estratégicos. Pequenas cestas em fibras naturais como a madeira, a palha ou o bambu, além de úteis, também reforçam o clima.

Lavabo em apartamento projetado pela Escala Arquitetura, traz colorido vibrante e fibras naturais. Foto: Juliano Colodeti/MCA Estúdio/Divulgação

Na varanda

Transformar o ambiente em uma sala de estar tornará o seu verão, na companhia da família e amigos, ainda mais divertido. Por isso, considere adicionar mesa e assentos extras à decoração – para áreas pequenas, existem peças dobráveis. Depois, experimente criar um clima de festa ao luar, com luzes de corda. Você pode escolher entre lâmpadas coloridas e temáticas, ou ainda optar pelo clássico bulbo branco.

Modelos de teto promove a ventilação em varanda interna projetada pelo escritório Diego Raposo. Foto: Anita Soares/Divulgação

No quintal

Quem dispõe de uma área ao ar livre em casa sabe que, mais do que nunca, ela será alvo de todas as atenções durante os dias mais quentes. Daí a importância de contar com móveis resistentes ao ambiente externo e de cuidar do visual de jardins, vasos e canteiros, removendo grama, ervas daninhas e folhas mortas. Por fim, para aproveitar bem as noites ao ar livre, não esqueça de adicionar algumas luzes externas à ambientação.