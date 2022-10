Casa Geyer, no Rio de Janeiro, deve virar museu até 2024

Publicidade

RIO - Ao longo de cerca de cinco décadas, o casal Paulo e Maria Cecília Geyer reuniu mais de quatro mil itens que contam a história do Brasil do século 19. A coleção particular, uma das mais importantes do País, foi doada pelo casal em 1999 ao Museu Imperial juntamente com o casarão onde moraram, no Cosme Velho, na zona sul do Rio. Desde 2014, o espaço espera por sua transformação em museu - o que só deverá acontecer em 2024.

A mudança depende de um aporte de R$ 23 milhões para reformas e adequação do espaço. O valor foi orçado após a elaboração de um projeto executivo e está sendo buscado em várias frentes. A execução levará uma ano e meio e, na melhor das hipóteses, começará nos próximos meses. “Temos recursos vindos da União e há patrocínios encaminhados, recursos da Lei Rouanet e negociação com grandes bancos. Todas as frentes são bem-vindas, porque é um projeto caro, de um valor substantivo”, explica Maurício Vicente Ferreira Jr, diretor do Museu Imperial.

Projeto do museu denominado Casa Geyer, localizado no Cosme Velho, onde moravam os colecionadores Paulo e Maria Cecília Geyer Foto: Casa Geyer

Anos 50

Paulo e Maria Cecília Geyer começaram a colecionar os itens na década de 1950. Eles incluem pinturas, gravuras, litografias, desenhos, livros, álbuns, mapas, cristais, prataria e mobiliário. “Essa coleção era considerada a mais expressiva sobre o Brasil do século 19 em mãos privadas”, conta Ferreira Jr. “Há 2.590 livros, em sua maioria ilustrados, alguns com mais de 300 imagens. Os livros por si só já são obras iconográficas.”

Tudo foi doado ao Museu Imperial em 1999, incluindo o casarão. Paulo Geyer morreu em 2004, Maria Cecília, em 2014 - depois do que a posse do museu, com sede em Petrópolis, se tornou definitiva.

Espaço aberto

A intenção do casal era que o local se transformasse em um espaço aberto ao público automaticamente. Passados oito anos, no entanto, a Casa Geyer ainda não recebe visitantes. “A casa era literalmente uma residência de família, e por isso não tem os equipamentos necessários a um museu, como sanitários, área para funcionários, reserva técnica”, justifica Ferreira Jr.

Uma das salas da Casa Geyer: estruturação da área para abrigar um museu já está em andamento. Foto: Casa Geyer

Quando ficar pronto, o museu Casa Geyer deverá se tornar importante equipamento cultural. “Fica no chamado quadrilátero dos colecionadores, ao lado da casa do Roberto Marinho. Ali perto há também um museu de arte naïf, no Largo do Boticário, e há fácil acesso ao bondinho do Corcovado. O potencial turístico vai ganhar um espaço muito positivo”, destaca Ferreira Jr.