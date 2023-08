Centro de SP terá exposição que transforma capas de discos e clipes em cenários interativos; veja

E se você pudesse mergulhar no cenário do seu clipe preferido? Ou ainda ver a capa de um dos seus discos mais ouvidos se tornar real? Essa é a ideia da Experiência Creme que começa nesta sexta-feira, 11.

A exposição visa destacar os principais nomes do trap, rap e funk em ascensão. A experiência é baseada na playlist Creme do Spotify, que, na Praça das Artes, em São Paulo, se transformará em ambientes interativos.

A exibição gratuita vai trazer figurinos originais de cantores, espaços exclusivos que recriam capas de álbuns e cenários de clipes icônicos de mais de 60 artistas e produtores da cena urbana brasileira.

A Experiência Creme vai seguir nos dias 13 a 19 de agosto, das 10h às 20h. Dos dez dias de evento, dois deles estão reservados para cinco horas de show em cada dia, com nomes como Orochi, MC Davi, MC Don Juan, MC Dricka e mais.

Veja imagens do projeto e detalhes da programação completa:

Cenários da Experiência Creme Foto: Spotify/ Divulgação

A exibição contará com o poderoso trono de Mc Dricka em Rainha dos Fluxos, o trono de tijolos em que Mc Poze do Rodo foi coroado no álbum O Sábio, a maçã verde que sagrou a imagem de MC Hariel no single Maçã Verde.

Também será exposta a maquete dos prédios em referência ao álbum Dos Prédios Deluxe, de Veigh, a cadeira de barbeiro de Matuê em Conexões de Máfia, entre outros cenários de N.I.N.A, MC Ryan SP, L7NNON, KayBlack, Filipe Ret, MC Cabelinho.

A Experiência Creme Foto: Spotify/ Divulgação

Dividida em seis temas: auto-estima, relacionamentos, crença, cidade, coletividade e globalização - a exibição apresenta videoclipes de mais de 25 artistas para os fãs conferirem as músicas que marcaram a cena nos últimos três anos, além de destacar as conquistas e os marcos desses artistas.

Entre eles, estão Saturno, por BIN, com 102 milhões de streams; Simplesmente Ela, por MC Gabzin, com 93 milhões de streams; Vento Forte, por MC Jacaré, com 108 milhões de streams; Quem Não Me Conhece Tá Sem Internet, por MC Marks, com 54 milhões de streams; entre outros.

Alguns dos selos de Trap e Funk mais conhecidos do Brasil também levam réplicas de cenários que são marcas registradas para a experiência, como o cenário do clipe Flow Espacial com o grafite original, da 30PRAUM; o paredão com flyer das festas e shows de artistas da GR6; a mesa de assinaturas de contrato do escritório da Mainstreet e o cenário Poesia Acústica 6 da Pineapple Storm.

O espaço ainda conta com músicas e conteúdo escrito narrando a origem e ascensão de cada um.

Experiência Creme Foto: Spotify/ Divulgação

E ainda tem uma cabine em homenagem aos produtores e beatmakers da cena urbana para o público reconhecer a assinatura de cada um, revelada em por um paredão de botões de som. São eles: Pedro Lotto, Mu540, LARINHX, Papatinho, Caio Passos, DJ Matt D, DJ Perera, DJ 900, Nagalli e DJ GM.

Shows

Orochi, BIN, Borges, Chefin e Oruam, da Mainstreet, sobem ao palco no sábado, 12 de agosto; MC Ryan SP, MC IG, MC Davi, MC Don Juan, MC Dricka, MC Marks e Vulgo FK, da GR6, encerram a programação na tarde do domingo, 20 de agosto.

A abertura dos portões acontece às 14h e as apresentações das 16h às 22h. Os ingressos, limitados à venda, custam R$ 95 (R$ 47,50 meia-entrada) e estão à venda pelo site da Ingresse.

Serviço Experiência creme

Shows

Quando? Dias 12 e 20 de agosto, das 16h às 21h (abertura dos portões às 14h)

Onde? Praça das Artes – São Paulo/SP. Acesso pela Rua Conselheiro Crispiniano, 378

Ingressos à venda exclusivamente no site ou no app da Ingresse. (R$ 95 / meia-entrada R$ 47,50)

Exposição interativa