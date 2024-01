‘Criadores de conteúdo de casamento’ ganham até R$ 18 mil para registrar festas com celular; conheça

THE NEW YORK TIMES - Ao pesquisar no TikTok ideias para seu casamento em 22 de abril de 2023, Mila Tweel se deparou com vários vídeos de ex-noivas discutindo o que teriam feito de diferente. Muitas se arrependeram de não ter contratado alguém para registrar vídeos e fotos dos bastidores do dia da festa.

Isso fez com que Tweel, de 29 anos, executiva de contas sênior de atacado da Mint Showroom, em Hoboken, Nova Jersey, procurasse um criadora de conteúdo de casamento para sua festa em Malibu, na Califórnia. "Eu queria que os momentos dos quais meu noivo e eu não pudéssemos participar fossem registrados, como a chegada de nossos convidados e a interação de todos durante o coquetel", disse ela. Tweel contratou Kaitlyn Cabrera, proprietária e principal criadora de conteúdo da Gifts for the Girls, de Laguna Beach, Califórnia, depois de ver seu trabalho no TikTok e no Instagram. A planejadora de casamentos de Tweel, Alesha De La Cruz, da De La Planning, da mesma cidade, também recomendou Cabrera.

Imagem do casamento de Kristina Rodulfo feita por Stacey Moran, fundadora e criadora de conteúdo da BTS Bride. Foto: Theel Wedding Productions via The New York Times

“Uma das melhores experiências que meu marido e eu tivemos depois do casamento foi acordar na manhã seguinte com 800 fotos e vídeos que Kaitlyn nos enviou para rever”, disse Tweel, que publicou mais de uma dúzia de retrospectivas no TikTok e no Instagram alguns dias depois do casamento. “Temos assistido aos vídeos e visto as fotos quase todos os dias desde a cerimônia.”

Os criadores de conteúdo para casamentos normalmente fornecem centenas de fotos e vídeos compartilháveis nas 24 horas seguintes à festa. Por outro lado, os fotógrafos de casamento tradicionais entregam aos casais uma prévia das imagens uma semana após o evento, e eles terão de esperar até seis semanas pela galeria de fotos completa e até quatro meses pelo vídeo.

Embora a fotografia e a videografia tradicionais continuem sendo a principal prioridade, mais casais querem documentar, por meio das redes sociais, os momentos que normalmente não são capturados.

Uma enquete do Instagram de 2023 com mais de 2,6 mil noivas e noivos realizada pela Joy, uma plataforma digital de planejamento de casamentos, descobriu que 94% dos casais disseram que as redes sociais tiveram um papel importante no planejamento do casamento. E 62% deles se sentiram pressionados a realizar um evento extravagante e a exibi-lo devido ao que viram compartilhado no Instagram, TikTok e Pinterest.

“Meu marido e eu dedicamos muito tempo e esforço ao planejamento do nosso casamento e queríamos ver tudo”, disse Tweel.

“Eu não esperava valorizar os vídeos e as fotos que Kaitlyn tirou tanto quanto valorizo meu álbum de fotos do casamento, mas temos muitos vídeos incríveis de nossos convidados dançando e comendo, além de alguns momentos especiais que não tínhamos ideia de que estavam acontecendo na ocasião.” Mila Tweel

Os criadores de conteúdo usam um smartphone para capturar momentos sinceros, nos bastidores, e depois editam as fotos e os vídeos curtos e os configuram com o áudio das tendências ou com as músicas favoritas do casal. Eles publicam o produto final nas plataformas preferidas do casal. Os noivos também podem optar por receber conteúdo bruto que eles mesmos podem editar e publicar.

As postagens também podem ser feitas em tempo real durante a celebração. “Um dos meus serviços mais populares é o Instagram takeover [algo como ‘pegar emprestado’]”, disse Lauren Ladouceur, criadora de conteúdo para casamentos em Nova York e fundadora da Plan With Laur. “Eu me coloco no lugar do casal e publico ao vivo momentos dos bastidores do dia da cerimônia com legendas que parecem autênticas para eles em sua conta do Instagram.”

Os custos normalmente variam de 1 mil a 3,8 mil dólares (R$4,9 mil a R$18,6 mil), mais despesas de viagem. O preço geralmente depende do tempo que o criador de conteúdo passa no local, em geral a partir de seis horas e até três dias de cobertura, e da quantidade de conteúdo entregue. Isso inclui reels do Instagram editados, vídeos de destaque e centenas de fotos não editadas e vídeos curtos enviados pelo Dropbox ou Google Drive. Toni Norton, instrutora de exercícios físicos em Charlotte, Carolina do Norte, e proprietária da Fine Fit Fitness, contratou um criador de conteúdo de casamento para a sua festa de três dias em maio de 2023 porque achou que seria "a melhor maneira de realmente aproveitar cada momento".

“Não queríamos apenas vídeos de nossa família e amigos sorrindo e gargalhando, com narrações deles nos parabenizando”, disse Norton, 33 anos. “Queríamos ouvir a emoção dos momentos que estavam acontecendo durante o fim de semana.”

Enquanto estava pesquisando no TikTok, ela se deparou com Ladouceur. “Pedimos a Lauren que filmasse nossos convidados, não a nós”, disse ela. “Sabíamos que nossa fotógrafa e nossa cinegrafista tirariam aquelas fotos especiais. Era importante para nós que nossa família e amigos se sentissem parte do nosso casamento.”

Por cerca de 3 mil dólares (R$ 14,7 mil), Ladouceur capturou bastidores de todo o fim de semana do casamento de Norton, incluindo o jantar de ensaio, a noite de boliche em família antes do casamento, o dia da cerimônia e o brunch depois da festa.

E como Norton é uma influenciadora nas redes sociais e vinha fazendo vídeos diários ao vivo no TikTok nos últimos três anos, como postagens sobre sua competição de fisiculturismo, ela decidiu transmitir a cerimônia de casamento em tempo real.

Stacey Moran entrevista convidados durante o casamento de Kristina Rodulfo. Foto: Stacy Moran via The New York Times

“Alguns dos meus seguidores que sabiam que eu ia me casar perguntaram se eu poderia compartilhar meu casamento no TikTok ao vivo. Achei que era uma ótima ideia”, disse Norton. “Além de gravar o conteúdo durante minha festa, Lauren também fez uma transmissão ao vivo em outro celular. Tivemos mais 250 mil espectadores e mais de 1 milhão de curtidas durante a cerimônia de 20 minutos.”

“Um criador de conteúdo experiente tem a capacidade de se adaptar ao cenário em constante evolução das redes sociais, como antes e depois, e técnicas de edição, como tempo e cortes específicos”, disse Persephone Maglaya, fundadora e CEO da Media Socialites em Dallas.

Como criadora de conteúdo em tempo integral, Kristina Rodulfo queria alguém que entendesse sua visão e o estilo de vídeos que ela gosta de criar. Ela contratou Moran depois de conhecer sua experiência profissional no gerenciamento de redes sociais para marcas de beleza como Shani Darden Skin Care e Briogeo, que se alinha com seu próprio trabalho como consultora de empresas como essas.

“Não precisei explicar as tendências específicas do TikTok, os tipos de fotos detalhadas ou os ângulos a serem registrados porque ela sabia intuitivamente o que fazer”, disse Rodulfo, 31 anos, que mora em Nova York. Ela também ficou satisfeita com o fato de Moran ter usado o equipamento adequado, como um estabilizador de smartphone e um microfone adicional, para garantir que o conteúdo que ela gravou fosse de alta qualidade.