Eduardo Kobra exalta a tolerância religiosa, em novo mural na África

O artista brasileiro Eduardo Kobra em frente ao mural que pintou em Benin, na África Foto: Marcos Rafael/ Equipe Eduardo Kobra

O muralista brasileiro Eduardo Kobra, um dos mais reconhecidos artistas visuais do País, inaugurou um mural, ainda sem nome, na cidade de Cotonou, na República de Benin. A obra, com cerca de 700 metros quadrados, ficou pronta no dia 3 de maio, mas só agora, com todos os andaimes retirados da frente dela, é que as fotos foram divulgadas pela assessoria do artista.

A pintura traz mensagens de tolerância e amor representadas por pessoas vestidas com indumentárias de diversas religiões. Para conceber a obra, Kobra convidou atores de uma companhia de teatro que serviram de modelo para o desenho da obra. As 12 pessoas retratadas representam os 12 estados da nação africana e 12 religiões diferentes. Todas estão abraçadas, olhando para uma Terra unida.

Kobra, segundo a assessoria, fez 20 esboços até chegar ao desenho que ele estampou no muro de Benin. Para realizar a obra como ele havia imaginado, Kobra pediu que as autoridades locais que o convidaram para a visita construíssem um muro com medidas específicas, no que foi atendido.

Detalhe do mural pintado por Eduardo Kobra Foto: Equipe Eduardo Kobra

Em seu perfil no Instagram, Kobra postou um vídeo do mural e escreveu que as religiões jamais podem ser a causa da separação entre os povos. “Meu projeto ‘Coexistência’ consiste nisso: espalhar mensagens de tolerância e paz, lembrando que a fé, não importa de qual credo, precisa partir dos pressupostos do respeito e do amor”.

Essa é a segunda vez que Kobra realiza um mural no continente afriacano. Antes, em 2017, quando esteve no Malauí, a convite da cantora Madonna, ele pintou três murais, um deles em homenagem ao líder Nelson Mandela.