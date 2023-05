Estudante come obra de arte feita com banana avaliada em US$ 120 mil

Ansa - Um sul-coreano virou notícia no mundo após ter comido uma obra do escultor italiano Maurizio Cattelan, que consiste em uma banana grudada na parede com fita adesiva.

A obra Comedian, que é avaliada em cerca de US$ 120 mil, estava exposta no Museu de Arte de Leeum, em Seul, e fazia parte da última exposição do artista visual de 62 anos.

O estudante do curso de artes Noh Huyn-soo, mostrando muita tranquilidade e sem ser interrompido, retirou a fruta da parede e a comeu. Um colega do sul-coreano filmou toda a ação.

Na Art Basel, em 2019, visitantes contemplam obra de Maurizio Cattelan Foto: Eva Marie Uzcategui/Reuters

Após ter destruído a valiosa obra de arte, o jovem utilizou a mesma fita adesiva para grudar a casca da banana na parede do local. Ele ainda acenou para a câmera que o filmava e sorriu.

O sul-coreano explicou aos funcionários do museu que pulou o café da manhã e estava com fome.

@la7_tv Il filmato mostra Noh Hyun-soo, uno studente coreano, che sbuccia la banana opera d'arte di Maurizio Cattelan per poi riattaccare la buccia al muro. Uno studente sudcoreano ha mangiato una banana parte di una famosa installazione dell'artista italiano Maurizio Cattelan. Intervistato dai media locali il ragazzo ha poi detto di averlo fatto perché aveva "fame". La banana era stata fissata con nastro adesivo su un muro al Leeum Museum of Art di Seoul. #corea #cattelanbanana #mauriziocattelan ♬ suono originale - LA7

Continua após a publicidade

O museu prendeu com a fita adesiva cinza uma nova banana na parede para restaurar a obra à sua antiga glória.