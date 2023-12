Exclusivo: veja duas peças originais que estarão na exposição do Chaves no MIS Experience

Em julho de 2020, os seriados Chaves e Chapolin - hits em vários países da América Latina antes mesmo de qualquer advento de plataforma de streaming - deixaram de ser exibidos pelo SBT após 36 anos. Os fãs, que são muitos, claro, ficaram órfãos.

'Chaves: A Exposição' acontecerá no MIS Experience em janeiro, Na foto, a projeção de como ficará a reprodução da famosa Vila do Chaves Foto: Divulgação

Por isso, é natural que Chaves: A Exposição, mostra inédita que entrará em cartaz no MIS Experience em janeiro de 2024 esteja cercada de expectativa - ela tem sido anunciada como a maior já dedicada ao universo criado pelo ator, roteirista e diretor mexicano Roberto Gómez Bolaños (1929-2014).

O Estadão antecipa com exclusividade duas peças que serão exibidas na mostra que vai comemorar os 40 anos de estreia de Chaves. Elas estão sendo enviadas a São Paulo pela Chespirito, empresa que administra o legado de Bolaños.

Uma delas é a primeira calça que Bolaños usou para interpretar seu personagem mais famoso, o Chaves, ou El Chavo del 8, no original.

A primeira calça usada por Chaves Foto: Divulgação/Grupo CH

A peça, que tem uma data escrita à caneta - 11 de dezembro de 1976 - traz em espanhol a frase “essa foi a primeira calça usada por Chaves " (em livre tradução). Para atestar a veracidade da peça, há as assinaturas das “testemunhas”, em uma divertida brincadeira. São elas: Chapolin Colorado, Chaves, Godines, Professor Girafales, Lucas Pirado, entre outros (todos nomes de personagens dos seriados).

O outro item é uma mala que guarda os instrumentos de trabalho do personagem Chapolin Colorado, outra criação de Bolaños. Nela, é possível ver a marreta biônica usada para os golpes - nem sempre bem sucedidos - do herói de roupas vermelhas, as anteninhas de vinil, a buzina paralisadora e um frasco das famosas pílulas de nanicolina.

A mala que guarda os objetos de trabalho de Chapolin Colorado Foto: Divulgação/ Grupo CH

Chaves: A Exposição vai abrir suas portas no dia 5 de janeiro. Além dessas peças, a mostra do MIS Experience vai apresentar, em um galpão de 2 mil metros quadrados, a reconstrução de mais de 20 cenários emblemáticos dos seriados Chaves e Chapolin, entre eles, a tradicional Vila do Chaves, o segundo pátio e a casa do Seu Madruga, além de figurinos e roteiros originais. Os ingressos já estão à venda.

Serviço

Chaves: A Exposição

MIS Experience

R. Cenno Sbrighi, 250, Água Branca

3ª a 6ª, dom. e fer. 10h/20h (permanência até 21h); sáb. 10h/21hR$

R$40/R$60 (3ª, grátis)