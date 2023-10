Exposição celebra os 140 anos do escritor e pintor Gibran Khalil Gibran

Líder intelectual, filósofo, poeta, pintor, ensaísta e romancista de origem libanesa, Gibran Khalil Gibran (1883-1941) será tema que uma exposição para marcar seus 140 anos de nascimento.

Autor do best-seller O Profeta, lançado em 1923 e traduzido em mais de 100 idiomas, Gibran atuou em várias manisfestações artísticas, como a pintura. Entre seus quadros e desenhos mais famosos estão Retrato de Émilie Michel (Micheline), de 1909, Retrato de Charlotte Teller, de 1911, e Four Faces, de 1925.

A obra Four Faces, de autoria de Gibran Khalil Gibran Foto: Reprodução

A exposição itinerante com ampliações fotográficas de suas pinturas e imagens do vale sagrado de Kadisha, região onde Gibran nasceu, está sendo organizada pela Associação Cultural Brasil-Líbano e o Comitê Nacional e Museu Gibran no Líbano.

Ela ocorrerá em dois diferentes espaços da cidade de São Paulo, o Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073), de 17 de outubro a 12 de novembro, e no Foyer do Teatro do Clube Atlético Monte Líbano (Av. República do Líbano, 2.267), de 31 de outubro a 09 de novembro. A entrada é gratuita.