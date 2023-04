Exposição detalha carreira de Olavo Setubal como banqueiro e político

Não é incomum o paulistano Olavo Setubal (1923-2008) ser apresentado como engenheiro (sua formação original), gestor público, banqueiro e nome da cultura nacional. A exposição Olavo Setubal: Um Homem Diante do Seu Tempo, aberta na sexta, 14, no Itaú Cultural, quer mostrar que todos esses substantivos cabem no homenageado. E, além disso, mostrar que seu legado ainda tem influência nos dias atuais.

O banqueiro Olavo Setubal, o ex-governador de São Paulo, Paulo Egydio Martins, e o então governador da cidade, André Franco Montoro Foto: GERALDO GUIMARÃES / AE

A mostra conta com fotos, documentos, objetos, obras de arte e uma detalhada linha do tempo para contar a trajetória de Setubal e como ele atuou nessas diferentes áreas.

“Apresentamos múltiplas facetas de sua atuação no âmbito do desenvolvimento econômico, cultural e político, unindo frentes essenciais como educação e saúde, ciência e tecnologia, planejamento urbanístico, política e sociedade, desenvolvimento econômico e arte e cultura”, explica Anna Paula Montini, gerente do Núcleo Jurídico do Itaú Cultural.

Por isso, o visitante poderá ver, nesses espaços, tanto fotos de Setubal acompanhando as obras do metrô – ele foi prefeito da capital entre 1975 e 1979, indicado pelo governador Paulo Egydio Martins – como apreciar a tela Povoado numa Planície Arborizada, de Frans Post, do século 17. O quadro, adquirido pelo empresário em 1969, deu origem à coleção Brasiliana do Itaú, projeto dedicado a preservar documentos, mapas, livros, estudos científicos e pinturas relativas à natureza brasileira.

Outras obras integram a mostra – segundo a curadora, elas compõem um arco temporal da criação brasileira, do barroco até a arte contemporânea, passando por grandes nomes do modernismo. Entre elas, Rerum per Octennium in Brasilia, livro ilustrado de 1647 com gravuras de Gaspar Barleus, e a escultura Nossa Senhora das Dores, de 1791, de Francisco Lisboa (Aleijadinho).

CIVISMO. Segundo Anna Paula, para Setubal a arte e a cultura integravam a constituição da cidadania e eram pontos essenciais na construção de um pensamento cívico. Como exemplo disso, obras que Setubal conduziu influenciam até hoje a paisagem da cidade – como o Jardim das Esculturas, na Praça da Sé, região que, de uns anos para cá, vem sofrendo com o descaso das autoridades.

“O Jardim das Esculturas da Sé, associado à edificação do próprio espaço (da Estação Sé do metrô) para a convergência da população ao centro da cidade, soma-se a um conjunto de iniciativas que têm como base o estar na cidade como oportunidade de fruição artística e cultural”, ressalta ela.

Entre outras realizações de Setubal como prefeito, estão a criação das Avenidas Sumaré e Juscelino Kubitschek e a construção da avenida e do Complexo Viário Aricanduva, na zona leste da cidade.

Na política, Setubal ainda atuou ao lado de Tancredo Neves (1910-1985) na redemocratização do País, sendo um dos articuladores da fundação do Partido Popular (PP), em 1980, que dois anos depois foi incorporado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), atual MDB. Pouco mais tarde, ajudou a criar o Partido da Frente Liberal (PFL).

Em 1984, Setubal apoiou o nome de Tancredo Neves à Presidência da República e foi indicado por ele para o cargo de ministro das Relações Exteriores, função em que foi mantido, após a morte de Tancredo, no governo de José Sarney. Deixou o cargo 11 meses após assumi-lo, para concorrer ao governo de São Paulo, disputa da qual ele saiu derrotado. Setubal foi ainda o responsável pela expansão do Banco Itaú via fusões e aquisições. Foi também colaborador do Estadão.

A mostra encerra o ciclo de exposições que marcam os 35 anos de fundação do Itaú Cultural, que ele ajudou a criar.

Olavo Setubal: Um Homem Diante do Seu Tempo

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149. / 3ª a sáb., 11h/20h. Dom. e fer., 11h/19h. / Entrada gratuita. Até 13/8.