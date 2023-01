Falsificações de Quinquela e Portinari são exibidas em peculiar galeria argentina

Exposição com cópias de obras de Benito Quinque, em Buenos Aires Foto: AFP

Reluz, mas não é ouro. Cerca de 40 óleos, aquarelas e gravuras atribuídos a artistas célebres como os argentinos Quinquela e Berni, o brasileiro Portinari e o uruguaio Páez Vilaró são exibidos com pompa em Buenos Aires, em uma galeria inédita de quadros falsos. A exposição, montada a poucos metros do gabinete do ministro da Fazenda argentino, Alfonso Prat-Gay, não tem alarmes de segurança, mas é custodiada com zelo por agentes da Interpol - não pelo seu valor artístico, mas como prova do crime. As 'obras' vêm de uma recente batida policial a uma quadrilha de falsificadores, na qual foram confiscados 240 quadros prontos para serem introduzidos no mercado, com molduras, carimbos e certificados falsos, confeccionados por verdadeiros artistas do delito. "Algumas reproduções são toscas, outras são muito boas. Mas se existem é porque há mercado para vendê-las", explica à AFP Mario Naranjo, coordenador do setor de Patrimônio Cultural do Ministério da Fazenda e 'curador' da exposição, que foi criada para alertar sobre o tráfico de arte. "Este delito move milhões de dólares e é considerado o mais importante em nível mundial depois do tráfico de armas e de drogas", afirma Naranjo. Segundo o coordenador, calcula-se que o valor de mercado das falsificações expostas é de cerca de 600.000 dólares.Juanito perde a cabeça. Entre os quadros expostos se destaca uma reprodução do óleo de Antonio Berni (1905-1981) Juanito en villa tachito, na qual, por um descuido do falsificador, a imponente moldura dourada acabou cortando a cabeça do personagem principal. "Esta é talvez a falsificação mais emblemática da exposição", sorri Naranjo. Mas nem todas as cópias saltam aos olhos. Estão expostos também trabalhos de falsificadores minuciosos que conseguem reproduzir a obra original com detalhes. É o caso do óleo falso El hombre y el perro, de Berni, digna de enganar o colecionador mais experiente. "O trabalho dos peritos é fundamental para determinar se a obra é original", explica o especialista. A exposição, que foi inaugurada em meados de abril e vai até o final de maio, foi possível graças a uma medida excepcional do juiz responsável pelo caso, que permitiu que as provas do crime saíssem do Palácio da Justiça. Após o julgamento, os quadros serão destruídos para garantir que não chegarão ao mercado. Depois de tudo, até falsificações podem ter valor comercial. Mesmo no caso de um Juanito com meia cabeça.