Filha de Pablo Picasso, Maya Ruiz-Picasso, morre aos 87 anos

Maya Ruiz-Picasso, filha de Pablo Picasso e Marie-Thérèse Walter, faleceu nesta terça-feira, 20, aos 87 anos, informa um comunicado enviado à AFP pelo advogado francês Richard Malka, próximo da família.

“Maya Ruiz-Picasso morreu pacificamente esta manhã cercada por sua família”, explica o comunicado.

Leia também Cinthia Marcelle presta tributo à vanguarda do século 20 no Masp

Especialista na obra do pai, Maya Ruiz-Picasso protagonizou importantes doações do legado do pintor ao Estado francês.

A última data de setembro de 2021, quando o Museu Picasso de Paris anunciou ter recebido nove obras de arte, entre elas Menino com pirulito sentado embaixo de uma cadeira, quadro pintado pouco depois de Guernica, em 1938.





Pablo Picasso e sua filha Maya Ruiz-Picasso, em foto do acervo do Museu Picasso de Paris





O Museu realiza atualmente duas exposições dedicadas a Maya, sobre essas doações e sobre sua relação com o pai.

Maya Ruiz-Picasso nasceu em 5 de setembro de 1935, nos arredores de Paris. Ela é fruto do relacionamento de Picasso com Marie-Thérèse Walter, um de seus grandes amores, que havia conhecido oito anos antes.

Casada com Pierre Widmaier, um ex-oficial da Marinha, tiveram três filhos: Olivier, Richard e Diana.

Ela foi a primeira filha de Picasso, que já tinha um filho, Paul (1921, falecido em 1975) de seu casamento com Olga Khokhlova.

Maya posou inúmeras vezes para o pintor malaguenho, tanto para pinturas, como para esculturas. Se destaca uma série de retratos dela no período totalmente cubista do pintor, em 1938, como a tela Maya com um barco.





Continua após a publicidade





Quando Picasso conheceu seu novo amor, Françoise Gilot, em 1944, se desentendeu com a filha.

O pintor instalou-se então no sul de França e com Françoise teve mais dois filhos, Claude (1947) e Paloma (1949).

Maya Ruiz-Picasso, no entanto, continuou visitando seu pai até sua morte, em 1973. Sua mãe, Marie-Thérèse, faleceu em 1977.

Em 1979, Maya fez a primeira grande doação ao Estado francês, para pagar as custosas despesas da sucessão de herança. Ela entregou 203 pinturas e 158 esculturas, além de cerca de 3.000 desenhos, manuscritos e outros objetos.

Maya Ruiz-Picasso recebeu a Legião de Honra em outubro de 2007, no grau de cavaleira.

Em 2023, a França e a Espanha celebram o 50º aniversário da morte do pintor Pablo Picasso.

Continua após a publicidade