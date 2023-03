Fotos em hospital mostram que Frida Kahlo não abandonou a arte mesmo com saúde debilitada

Uma exposição na cidade mexicana de Guadalajara mostra pela primeira vez imagens que retratam a faceta menos conhecida da pintora mexicana Frida Kahlo durante o período em que esteve internada devido a problemas na coluna e à amputação da perna direita.

Em uma das fotos, Frida está deitada em uma cama de hospital, com os cabelos grisalhos soltos – entre os lençóis, é possível ver a bota vermelha que serviu de prótese para sua perna; em outra, Kahlo está concentrada em uma pintura colocada em um púlpito sobre a cama do hospital; uma outra imagem mostra a pintora com o cabelo solto e um terno chinês preto, convalescendo e fumando em sua casa.

Exposição 'Frida Kahlo Sin Fronteras', no Museu de Artes da Universidade de Guadalajara, no México. Foto: Francisco Guasco/EFE

As fotos revelam uma Frida Kahlo humana, vulnerável e deprimida, uma imagem diferente da figura que o imaginário coletivo formou da pintora sempre com olhar forte e orgulhosa de suas roupas, disse a curadora da mostra, Cristina Kahlo, sobrinha-neta da artista.

Hospital

“É Frida Kahlo de um ponto de vista muito mais humano. Essa exposição a revela uma pessoa de carne e osso, com sangue correndo nas veias. Temos testemunhos de quando ela esteve em um quarto de hospital, e foi lá que continuou a ser uma artista criativa”, disse Cristina.

Exposição 'Frida Kahlo Sin Fronteras' Foto: Francisco Guasco/EFE

Para ela, sua tia usou a arte como forma de curar a alma dos problemas de saúde que a atormentavam desde a juventude. “A arte era uma forma de canalizar sua vida: todos os conflitos que ela teve com Diego Rivera, seus problemas físicos, tudo está incorporado na obra, é como um livro aberto para nós. Podemos ler a vida de Frida Kahlo por meio de seu trabalho e, para ela, a arte era uma questão de cura”, destacou.