Governador entrega obra do novo prédio da Pinacoteca

O governador Rodrigo Garcia entregou nesta quinta-feira (29) as obras da Pinacoteca Contemporânea, museu da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. O novo espaço será integrado aos outros dois edifícios do museu – a Pinacoteca Luz e a Pinacoteca Estação. Com o terceiro prédio, a Pinacoteca de São Paulo passa a ser um dos maiores museus de arte da América Latina, podendo receber até 1 milhão de visitantes por ano. A abertura ao público ocorre em 25 de janeiro.

O investimento do governo de São Paulo foi de R$ 55 milhões. O governador agradeceu à família Gouvêa Telles, que completou os recursos necessários, R$ 30 milhões, sem lei de incentivo. O projeto foi pensado para ser integrado ao centenário Parque da Luz e aos bairros do Bom Retiro e da Luz.

O governador Rodrigo Garcia entregou a primeira fase de obras da Pinacoteca Contemporânea. FOTO: FELIPE RAU/ESTADAO Foto: FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO

Na proposta, foram mantidos os volumes arquitetônicos dos dois blocos de edifícios já existentes no terreno. Um mais antigo, atribuído ao escritório de Ramos de Azevedo, remanescente da primeira escola lá construída, e outro mais moderno, da década de 1950, de autoria do arquiteto Hélio Duarte. Conectando esses dois blocos, há uma grande praça pública coberta e um pavilhão onde está localizada a Galeria Praça, com 200 m², dois ateliês para atividades educativas e a loja do museu. A Grande Galeria, situada no subsolo, e um mezanino com vista para o parque da Luz, onde está localizada a cafeteria, complementam o projeto, inclusivo e acessível.

O museu recebe o público no dia 25 de janeiro com duas exposições inaugurais: uma coleção de obras do acervo da Pinacoteca vai ocupar a Grande Galeria e a artista coreana Haegue Yang, destaque do cenário internacional de arte contemporânea, estará na Galeria Praça.

Vista geral do pátio da Pinacoteca Contemporânea Foto: EFELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO

O ingresso ao público será de R$ 20. No primeiro mês, a entrada para visitação das exposições não será cobrada. O funcionamento da Pinacoteca Contemporânea será de quarta a segunda-feira, das 10h às 18h.

A reforma, assinada pelo escritório mineiro Arquitetos Associados, o mesmo do Instituto Inhotim, em Minas Gerais, manteve alguns aspectos da estrutura original, pois o prédio é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan. O novo espaço, segundo o diretor da Pinacoteca, Jochen Volz, não vai só expor arte contemporânea, mas ser, de fato, um museu contemporâneo, capaz de abrigar obras tridimensionais de grandes dimensões, como as da sul-coreana Haegue Yang.