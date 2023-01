Grécia reconhece difícil negociação com Museu Britânico sobre mármores do Partenon

AFP - As negociações “em andamento” entre Atenas e o Museu Britânico para a devolução dos mármores do Partenon à Grécia “não são fáceis”, admitiu o porta-voz do governo grego Yiannis Oikonomou na segunda-feira, 9.

“Percorremos um longo caminho, estamos tomando medidas e os esforços continuam. Mas as negociações não são fáceis”, disse o porta-voz a repórteres, sem dar mais detalhes.

Visitante observa exemplar de mármore do Partenon, no Museu Britânico Foto: DANIEL LEAL / AFP

Na semana passada, a imprensa britânica publicou que o famoso museu londrino poderia fechar um acordo com as autoridades gregas que permitiria o retorno dessas esculturas de mármore a Atenas.

Segundo o The Telegraph, a devolução à Grécia destes tesouros assumiria a forma de uma “troca cultural”, que permitiria contornar uma lei britânica que impede a instituição londrina de desmantelar o seu acervo.

Após a divulgação desta informação, um porta-voz do Museu Britânico disse que o museu está buscando uma “nova parceria” com a Grécia. “As conversas estão em andamento”, acrescentou o porta-voz.

As autoridades britânicas afirmam que as esculturas foram “adquiridas legalmente” em 1802 pelo diplomata britânico Lord Elgin, que as vendeu ao Museu Britânico. Mas a Grécia afirma que elas foram “saqueadas” enquanto o país estava sob ocupação otomana.

Enquanto o Museu Britânico oferece uma "troca cultural", governo grego quer devolução definitiva Foto: DANIEL LEAL / AFP

“O objetivo é o seu retorno definitivo”, insistiu Oikonomou, argumentando que a Grécia “não reconhece a posse ou propriedade do Museu Britânico” sobre os mármores.

Desde o início do século 20, a Grécia solicita oficialmente a devolução de um friso de 75 metros arrancado do Partenon e de uma das famosas cariátides do Erecteion, um pequeno templo antigo também localizado na Acrópole de Atenas, peças-chave na coleção do Museu Britânico.