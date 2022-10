Itália devolve à Venezuela estátua de mais de 2,5 mil anos

Continua após a publicidade





ANSA - Um precioso achado arqueológico venezuelano, uma pequena estátua masculina de cerca de 2,5 mil anos, foi entregue pela Itália ao governo do presidente Nicolás Maduro.

A estatueta de origem pré-hispânica da região andina, pertencente à cultura Betijoque, foi recuperada pela polícia italiana durante uma operação contra traficantes de obras de arte.

“Estamos felizes, alegres e agradecidos à Itália e à nossa representante diplomática junto ao governo italiano, María Elena Uzzo, por nos ter trazido aqui e estabelecer os vínculos institucionais necessários para que esta peça arqueológica retorne ao seu lar que é a Venezuela”, celebrou Ernesto Villegas, ministro da Cultura da Venezuela.

O político foi responsável por liderar a cerimônia de recepção do artefato, que foi realizada no Instituto do Patrimônio Cultural da Venezuela, a noroeste de Caracas.



Villegas destacou que a estatueta teria sido desenvolvida entre 200 a.C e 1.500 d.C. Além disso, o ministro informou que o artefato foi “realizado por ancestrais de etnias indígenas que povoaram” a Venezuela.

“Foi uma operação de combate ao crime em que esta peça foi resgatada das mãos de quem a sequestrou. O país estava incompleto até a volta desse achado, que é muito pequeno em tamanho, mas possui um imenso significado. A estatueta não é quantificável em termos de valor econômico, mas alguém quis reduzir ao status de mercadoria”, comentou Villegas.