MAC-USP abre exposição com ‘autorretratos’ da vila romana do imperador Adriano

ANSA - O Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP) inaugurou neste sábado, 15, a exposição Luca Vitone - Eu, Villa Adriana, que aborda as incursões do artista italiano em um dos conjuntos arquitetônicos mais emblemáticos da Roma Antiga: a vila do imperador Adriano em Tivoli, que data do século 2 depois de Cristo.

A mostra apresenta nove telas de grandes dimensões deixadas por meses em diversos lugares da Villa Adriana, delegando ao tempo e às condições atmosféricas a tarefa de produzir as imagens.

Com isso, os quadros registram em sua superfície espécies de “autorretratos” do sítio arqueológico.

Quadro com fragmentos de argamassa pintados

Com curadoria de Anne Palopoli, do Museu Maxxi de Roma, e Andrea Bruciati, do Instituto Autônomo Villa Adriana e Villa d’Este (VILLÆ), a exposição também exibe os “Capricci”, quatro gravuras da vila concebidas por Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), sobre as quais Vitone inseriu notas à mão.

Alguns achados da Villa, como três painéis com fragmentos de reboco pintado e uma estátua representando a divindade egípcia Horus em forma de falcão, trazem à mostra a atmosfera encontrada pelo artista no conjunto arquitetônico.

Completa a exposição uma obra realizada com a poeira recolhida no Observatório de Roccabruna, lugar onde o imperador Adriano realizava seus estudos astronômicos.

Estátua representa a divindade egípcia Hórus, filho de Ísis e Osíris, em forma de falcão

Realizado em colaboração com o Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, com apoio do Consulado Geral da Itália na capital paulista, o evento fica em cartaz no MAC-USP, em frente ao Parque do Ibirapuera, até 29 de janeiro de 2023, com entrada gratuita.

A visitação acontece de terça a domingo, das 10h às 21h, e é necessário apresentar comprovante de vacinação contra a covid-19.