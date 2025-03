Michelangelo: Florença anuncia que terá ‘museu mais importante’ dedicado ao artista italiano

Michelangelo Buonarroti (1475-1564), gênio renascentista que assina obras como a estátua de Davi, a Pietà e o teto da Capela Sistina, ganhará um novo museu em 2025, em Florença, na Itália. Em ocasião do 550º aniversário de nascimento do artista, comemorado em 6 de março, a Galleria dell’Accademia e o Museu Nacional do Bargello se tornarão um só, reunindo as principais criações do italiano.

PUBLICIDADE A informação foi confirmada por Massimo Osanna, diretor-geral de museus do Ministério da Cultura italiano, em evento realizado na segunda-feira, 3, de acordo com a Ansa, agência de notícias italiana. “Será o mais importante museu sobre Michelangelo no mundo”, afirmou Osanna. O espaço será administrado por uma única entidade e os itinerários de visita englobarão o que há de mais importante nos acervos ligados ao artista. Maiores detalhes ainda não foram divulgados.

Davi de Michelangelo, símbolo da arte renascentista, exposto na Galeria da Academia de Belas Artes de Florença, na Itália. A instituição se juntará ao Museu Nacional do Bargello ainda em 2025. Foto: Galleria dell'Accademia/Divulgação

O programa O Eterno Contemporâneo: Michelangelo 1475-2025, parte da comemoração, será realizado ao longo do ano e contará com uma série de eventos e iniciativas, com objetivo de reforçar a atualidade da obra do italiano.

“O projeto celebra um artista que, com sua visão e seu espírito inovador, deixou uma marca indelével na história da arte e continua a inspirar gerações inteiras”, destacou Osanna. Um dos maiores nomes da arte ocidental, Michelangelo não foi apenas pintor e escultor, mas também deixou legados da arquitetura, engenharia, filosofia e anatomia.

O Museu Nacional do Bargello, alocado em um dos mais antigos edifícios públicos de Florença, o Palazzo del Bargello, abriga obras-primas dos principais escultores do Renascimento florentino, como Donatello, Verrocchio, Della Robbias, Giambologna e Cellini, além de Michelangelo. Lá estão expostas diversas obras do artista, como a estátua do jovem Baco embriagado, o busto de Brutus, e os inacabados Pitti Tondo, imagem da Madona com o Menino, e David-Apollo.

Sala dedicada à obra de Michelangelo no Museu Nacional do Bargello, em Florença, com destaque para a escultura do jovem Baco embriagado. Foto: Museo Nazionale del Bargello/Divulgação

O Bargello faz parte de um grupo de museus que engloba também a Casa Martelli, a Capela dos Médici, a Igreja de Orsanmichele e o Palazzo Davanzati.

No Museu das Capelas dos Médici, é possível visitar a Nova Sacristia, projetada e construída por Michelangelo, e a “sala secreta” do artista, uma pequena área situada abaixo do mausoléu da antiga família. Segundo pesquisadores, ele teria usado o espaço para se esconder – por dois meses, em 1530 – do papa Clemente VII, membro da família Médici que estava “furioso” com ele. A saleta só foi descoberta em 1975, durante obras de restauração, e foi aberta para as primeiras visitas do público em 2023.

O complexo se juntará à Galleria dell’Accademia (Galeria da Academia de Belas Artes de Florença), idealizada em 1784 para possibilitar que os alunos da Academia tivessem acesso a um grupo de obras como exemplo para estudo. A atual Galeria foi fundada em 1882.

Sua estrela é o famoso Davi de Michelangelo, transferida para o local em 1873. A escultura foi feita a partir de um único bloco de mármore e concluída em 1504, quando o artista tinha 29 anos. Davi tem 5,17 metros de altura e, a cada dois meses, recebe cuidados especiais para sua conservação. A galeria abriga ainda quatro Prisioneiros feitos para versões do túmulo do Papa Júlio II, o São Mateus esculpido para a catedral de Santa Maria del Fiore, e a Pietà de Palestrina.