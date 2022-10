Morre, aos 47 anos, o ilustrador Kim Jung Gi

Temos mais uma masterclass confirmada e é com ninguém menos que Kim Jung Gi, o deus do desenho! O sul-coreano é autor dos quadrinhos “Tiger the Long Tail”, “Spy Games” e “McCurry, NYC 9/11”, além de ser o dono das lives de ilustrações que nos fazem ter vontade de criar histórias em quadrinhos assim que a transmissão acaba. É insano como Kim faz desenhos super detalhados à mão livre sem uso de rascunhos, borracha ou referências. A masterclass é exclusiva para quem adquiriu acessos pagos. Ainda dá tempo de fazer seu upgrade! Corre no link: ccxp.com.br/ingressos