Morre o pintor Franz Gertsch, conhecido por suas telas hiper-realistas

AFP - O pintor e artista gráfico hiper-realista suíço Franz Gertsch morreu aos 92 anos, anunciou o museu que leva seu nome nesta quinta-feira, 22. Entre suas obras mais famosas, estão retratos da cantora americana de rock Patti Smith.

“Em 21 de dezembro de 2022, nosso artista homônimo Franz Gertsch adormeceu, pacificamente, na idade avançada de 92 anos”, disse o museu em um texto publicado em seu site.

Gertsch é conhecido, principalmente, por suas telas hiper-realista”, como as três pinturas que extraiu de fotografias de crianças ciganas, tiradas em 1971 na praia de Saintes-Marie-de-la-Mer, no sul da França, e uma série de retratos da roqueira americana Patti Smith, feitos no final dos anos 1970.

O pintor Franz Gertsch Foto: Jesper Djohn

Em meados da década de 1980, afastou-se da pintura por um tempo e se dedicou a xilogravuras em grande escala inspiradas na natureza.

Após uma exposição individual na Bienal de Veneza, em 1999, o Museu Franz Gertsch foi inaugurado em Burgdorf, na Suíça.

Gertsch baseou suas pinturas em fotografias projetadas em telas, capturando a vida em retratos, muitas vezes monocromáticos.

Em 2017, ano em que o Museu Jenisch, em Vevey, dedicou uma exposição ao seu trabalho, Gertsch viu sua pintura de Luciano II ser vendida por mais de US$ 3 milhões em Londres.

Na época, a Sotheby’s saudou “um artista que atualizou a virtuosística habilidade técnica dos velhos mestres e a aplicou a um contexto boêmio contemporâneo de beleza nebulosa e efeitos de luz de flash”.

Patti Smith retratada pelo pintor Franz Gertsch Foto: Franz Gertsch Museum

Em 2015, Gertsch permitiu que a TV suíça filmasse-o, enquanto ele criava uma xilogravura.

“Apesar de ser uma pessoa muito nervosa e impaciente — acho difícil esperar —, quando tenho um cinzel, ou um pincel, na mão, a calma me invade”, disse ele à emissora.