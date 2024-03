‘Mundo Zira’: Exposição imersiva no Rio convida público a entrar nas ilustrações de Ziraldo

Um dos mais conhecidos artistas do Brasil, Ziraldo marcou diferentes gerações de leitores. Seu traço característico é facilmente identificado, e o carisma de seus inúmeros personagens - da Turma do Pererê ao Menino Maluquinho, passando pelo Bichinho da Maçã e chegando a tantos outros - ficam para sempre guardados na memória. Pois uma exposição imersiva permite agora que os fãs do artista consigam se sentir parte da obra, e convida o público mais novo a conhecer o trabalho do artista de 91 anos.

Mundo Zira – Ziraldo Interativo entra em cartaz nesta quarta-feira, 6, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) do Rio de Janeiro, onde ficará até maio. No ano passado, a exposição fez grande sucesso no CCBB em Brasília. Ainda não há previsão de ser exibida em São Paulo, mas há tratativas.

Finalização de montagem interativa do 'Mundo Zira', sobre Ziraldo e sua obra, com desenhos e projeções no CCBB, centro do Rio de Janeiro. Foto: Pedro Kirilos / Estadão

PUBLICIDADE Por ora, o negócio é aproveitar para curtir parte da grande obra de Ziraldo no quarto andar do CCBB carioca. E se sentir dentro dela. “É uma exposição em que você entra em contato pelo sensorial. A fotografia está toda favorável para isso, porque é pensada dessa forma”, explica Adriana Lins, sobrinha de Ziraldo e uma das curadoras da mostra. “Há ampliações muito grandes, então desenhos que você está acostumado a ver dentro de um livro que tem 25 cm de altura, de repente ele está lá com três metros de altura. E há toda uma narrativa para quem estiver lá sentir um personagem daquele livro”, completa.

Exposição 'Mundo Zira – Ziraldo Interativo' fica em cartaz até 13 de maio no CCBB, centro do Rio de Janeiro. Foto: Pedro Kirilos / Estadão

Para isso, o uso da tecnologia é constante. “Tem um momento em que o visitante não está vendo, mas tem uma câmera que captura a sua imagem. E ele está olhando para uma ilustração do Ziraldo que ele escolheu em um menu (previamente). A ilustração está grande, ocupando a parede toda, e quando ele vê, ele está lá dentro da ilustração”, diz Adriana, dando um pequeno spoiler do que poderá ser encontrado. Imagine se sentir um personagem do clássico Bichinho da Maçã…

A escolha do acervo que ilustra a exposição não engloba as mais de sete décadas de produção de Ziraldo. Ficam de fora, por exemplo, ilustrações para livros de outros escritores, cartazes ou mesmo sua colaboração para o Pasquim. O foco de Mundo Zira é seus desenhos e sua literatura. E, nisso, todos os principais personagens estão contemplados.

A escolha do acervo que ilustra a exposição não engloba as mais de sete décadas de produção de Ziraldo, mas seus principais personagens fazem parte da mostra. Foto: Pedro Kirilos / Estadão

Para Adriana Lins, a união dos clássicos de Ziraldo e a tecnologia faz com que a exposição encante gente de todas as idades. “É para pais, filhos e também para vovôs!”, diz a curadora. E o exemplo do período em que esteve em cartaz em Brasília serve bem para ilustrar: 65 mil pessoas passaram por lá no ano passado.

Publicidade

“[Para os mais novos], a experiência artística e intelectual por si parece já não bastar para ele se conectar”, avalia a curadora. “Mas na hora em que a gente põe à disposição essa linguagem, sem dúvida a gente está falando muito desse filho. E o avô da criança vai estar muito feliz da vida, porque ele vai lembrar de tudo o que ele leu quando ele tinha aquela idade. Ziraldo é para todas as idades.”

Mais de 65 mil pessoas passaram por exposição interativa 'Mundo Zira' em Brasília. Foto: Pedro Kirilos / Estadão

Mundo Zira – Ziraldo Interativo