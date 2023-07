Na Ucrânia, fotógrafo se destaca ao retratar guerra do século 21 com tecnologia do século 19

NYT/Sarajevo - As notícias sobre a Ucrânia têm sido tão intensas e difundidas nos últimos 16 meses que pode parecer que a guerra está sendo coberta ao ponto da saturação. No entanto, apesar de toda a riqueza de vídeos e fotografias que surgiram da guerra, houve lacunas significativas – principalmente uma escassez de fotografias de combate.

Não é por falta de tentativa, mas sim pela dificuldade de acesso às linhas de frente. Os fotógrafos costumam ficar restritos a tours de imprensa e bem afastados da linha zero, como é conhecida a primeira linha. Como resultado, as fotografias mais memoráveis que emergiram da guerra mostraram o aspecto civil, a destruição urbana e o custo humano.

Uma nova exposição do fotógrafo israelense Edward Kaprov é uma maneira significativa de remediar isso e se destaca por suas imagens atemporais do front.

Autorretrato do fotógrafo Edward Kaprov, que está retratando a guerra na Ucrânia com uma técnica antiga Foto: Edward Kaprov

Kaprov, 48 anos, recorreu a uma das primeiras técnicas fotográficas, a fotografia de colódio, inventada em 1851, para produzir imagens – principalmente retratos de soldados, médicos, funcionários de necrotérios e um punhado de civis – que seus colegas estão descrevendo como uma das mais poderosas coleções de imagens da guerra na Ucrânia até hoje.

Ele observa que a fotografia em chapa úmida, que produz imagens únicas em placas de vidro tamanho A4, é um método absurdamente complicado e exaustivo na era digital e em uma zona de guerra, mas é um método que ele adota por vários tipos de conexões pessoais e históricas.

Fotografia de guerra

Uma das primeiras guerras documentadas com fotografias foi a Guerra da Criméia, em meados do século 19. O fotógrafo britânico Roger Fenton usou a mesma técnica para registrar os participantes e a paisagem da guerra, entre elas uma imagem célebre, O Vale da Sombra da Morte. “Eu queria fechar um certo círculo lógico”, disse Kaprov em entrevista.

Anatoliy Michailovich e Vera Sergeevna, sentados nas ruínas de sua casa destruída em março de 2022 na guerra na Ucrânia; eles foram fotografados em dezembro Foto: Edward Kaprov

As primeiras fotografias que existem da Terra Santa também são da mesma técnica, acrescentou.

Nascido e criado na União Soviética, Kaprov se mudou há 30 anos para Israel, onde iniciou a carreira de fotógrafo. Grande parte de seu trabalho se concentrou em temas de sua terra natal, a União Soviética, e sua pátria, Israel, ambas as quais ele descreve como utopias destruídas.

Ele usou a técnica da placa úmida para um projeto de sete anos documentando a vida ao longo das fronteiras de Israel e achou que era uma escolha óbvia produzir algo assim na Ucrânia.

“Essa técnica faz algo diferente”, disse ele. “É assim que posso ir mais fundo.”

A técnica

Ele equipou uma van Ford Transit, transformando-a em um laboratório móvel e carregando-a com 300 quilos de produtos químicos e água e mais de 100 placas de vidro, levando-a para a Ucrânia logo após a invasão pela Rússia no ano passado.

Ele usa uma câmera de caixa que, rindo, compara a um acordeão, “com todos os seus sopros e barulhinhos”. A pessoa retratada tem de ficar de pé ou sentada, imóvel, para produzir uma imagem nítida, e o fotógrafo tem 10 a 15 minutos para revelar a fotografia antes que a emulsão na placa de vidro seque.

A maioria de seus retratados são soldados ou membros de unidades ligadas às forças armadas. São fotografados não em ação, como foca boa parte da fotografia de guerra moderna, mas sim em suas posições, em seus tanques e veículos blindados, em trincheiras ou sob as árvores.

Eles são tomados por uma imobilidade que é parte necessária do processo para garantir uma imagem nítida com a longa exposição. O espectador é atraído pela clareza dos rostos ou pelo branco de um cigarro ou pelo brilho de um olho, enquanto os arredores e até mesmo os companheiros são borrados, formando uma paisagem atemporal e sobrenatural. Algumas das imagens são inesquecíveis: um médico do necrotério debruçado sobre um cadáver olhando para a câmera, um soldado fumando na trincheira, um casal de idosos se abraçando nas ruínas.

“Quando você olha para essas pessoas, a primeira impressão é que tudo isso aconteceu 100 anos atrás”, disse Kaprov. Olhando mais de perto, fica claro que os soldados têm armas e equipamentos modernos. “Quero confundir o público”, continuou ele. “Quero a comparação com as guerras passadas, porque na verdade nada mudou. Talvez as armas e os celulares tenham mudado, mas a essência da guerra não muda.”

Natalie, paramédica ucraniana, com outros combatentes, perto de Bakhmut, em maio Foto: Edward Kaprov

Quando a Rússia invadiu a Ucrânia no ano passado, Kaprov não teve dúvidas de que viajaria para lá para relatar a guerra, mesmo que não tivesse contrato profissional com nenhuma organização. Ele trabalhou sozinho, sem feedback editorial nem apoio financeiro, com uma “dedicação obsessiva”, como ele mesmo descreveu.

“Era como se a guerra chegasse à minha casa, é o meu povo”, disse ele. “Na verdade, é meu povo dos dois lados.”

Sua história familiar faz com que tudo seja profundamente pessoal. Seus avós eram de Zhytomyr, na Ucrânia, e ele nasceu e foi criado em Chelyabinsk, na Rússia. Quando ele nasceu, era um país só, a União Soviética, mas agora os atuais líderes de sua terra natal, a Rússia, estão atacando a terra de seus avós.

“Os ucranianos são os que mais sofrem, e o que a Rússia está fazendo não é certo”, disse ele. “Mas eles também são minha família e amigos, e alguns políticos estão tentando roubar minha terra natal, tomando a última terra que tenho.”

Em foto feita em maio, Bohdanov-Filyarsky Yevhen Mykolayovych, um combatente do exército ucraniano, aparece fumando em trincheira do norte de seu país sob ataque da Rússia Foto: Edward Kaprov

As fotos foram expostas até este domingo, 23, no WARM Festival, na Academia de Belas Artes de Sarajevo, Bósnia e Herzegovina. De 9 de outubro a 12 de novembro, elas poderão ser vistas no Musée d’art et d’histoire Baron Gérard, como parte do festival Bayeux Calvados-Normandy Awards para correspondentes de guerra em Bayeux, na França.