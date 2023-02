Névoa em telas de Monet e Turner é poluição do ar, diz estudo

Claude Monet estava “apavorado”. Olhou pela janela e viu na paisagem de Londres uma cena que o preocupou: céu claro, nada de neblina. “Nem mesmo um fio de névoa”, escreveu ele em uma carta em 4 de março de 1900 para sua mulher, Alice, enquanto o pintor francês visitava Londres. “Fiquei prostrado e pude ver o fim de todas as minhas pinturas.” Então, narra ele em cartas traduzidas e compartilhadas pelo museu de arte Tate, aos poucos as chamas se acenderam, e a fumaça e uma névoa de poluição industrial voltaram aos céus. Sua obra estava salva.

Um novo estudo, publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, analisou as mudanças de estilo e cor em quase cem pinturas de Monet e Joseph Mallord William (J.M.W.) Turner, que ficaram conhecidos por sua arte impressionista e viveram durante a Revolução Industrial na Europa dos séculos 18 e 19. A pesquisa descobriu que, com o tempo, à medida que a poluição industrial do ar aumentava ao longo das carreiras de Turner e Monet, os céus de suas pinturas também ficaram mais nebulosos.

'Sainte-Adresse', de Claude Monet Foto: Courtesy of National Gallery of Art

“Os pintores impressionistas são conhecidos por sua extrema sensibilidade às mudanças na luz e no ambiente”, disse a cientista do clima Anna Lea Albright, principal autora do estudo. “Faz todo sentido que eles sejam sensíveis não só a mudanças naturais no meio ambiente, mas também às feitas pelo homem.”

O início da Revolução Industrial transformou vidas e céus de Londres e Paris, as cidades natais dos pintores. As fábricas movidas a carvão aumentaram as oportunidades de emprego, mas obscureceram a atmosfera com poluentes nocivos, como o dióxido de enxofre.

Grande parte da mudança se deu no Reino Unido, que expeliu quase metade das emissões globais de dióxido de enxofre de 1800 a 1850; Londres foi responsável por cerca de 10% das emissões. Paris se industrializou mais devagar, mas ainda assim testemunhou aumentos visíveis de dióxido de enxofre na atmosfera depois de 1850.

Os poluentes atmosféricos alteram fortemente a aparência das paisagens de maneiras visíveis a olho nu. Os aerossóis podem absorver e dispersar a radiação do sol, reduzindo o contraste entre os objetos, fazendo com que se confundam mais e também dispersam a luz visível, produzindo tons mais brancos e luz mais intensa durante o dia.

Turner, um dos pintores mais prolíficos da Grã-Bretanha, testemunhou em primeira mão esses desenvolvimentos dramáticos em seu tempo de vida: ele nasceu na era da vela, em 1775, e morreu na era do vapor e do carvão, em 1851.

Velocidade

Em uma de suas obras mais famosas, Rain, Steam and Speed – The Great Western Railway (Chuva, Vapor e Velocidade – A Grande Ferrovia do Oeste), de 1844, ele pinta um trem – na época, a mais nova maravilha da engenharia, que possibilitava que as pessoas viajassem a velocidades inéditas – prestes a atropelar uma lebre. Mas é difícil discernir os detalhes da pintura: neblina e névoa obscurecem grande parte do quadro, sinal da crescente poluição.

A nebulosidade dessa pintura não foi acaso nem incidente único, de acordo com o estudo. A equipe examinou 60 pinturas de Turner de 1796 a 1850 e 38 pinturas de Monet de 1864 a 1901. Usando um modelo matemático, eles observaram a nitidez dos contornos dos objetos em comparação com o fundo – menos contraste significava condições mais nebulosas.

Os pesquisadores descobriram que cerca de 61% das mudanças de contraste nas pinturas foram acompanhadas pelo aumento das concentrações de dióxido de enxofre durante esse período.

'The Houses of Parliament, Sunset', de Claude Monet, píntada em 1903 Foto: Courtesy of National Gallery of Art

Em Apullia in Search of Appullus, que Turner pintou em 1814, é fácil discernir bordas mais nítidas e um céu claro. Em Chuva, Vapor e Velocidade, pintado 30 anos depois, o que predomina é o céu turvo, já que as emissões de dióxido de enxofre mais que dobraram.

O início da carreira de Monet também difere de seu fim. Seu Sainte-Adresse, em 1867, contrasta fortemente com sua série do Parlamento, que começou por volta de 1899, quando ele passou alguns meses em Londres.

Visibilidade

A equipe também avaliou a visibilidade, a distância na qual um objeto pode ser visto com clareza, e descobriu que a visibilidade nas pinturas de céu claro e nublado de Turner antes de 1830 era em média de cerca de 25 km, mas caiu para 10 km depois de 1830. Em várias das pinturas da Charing Cross Bridge de Monet estimou-se que o objeto visível mais distante está a cerca de 1 km. “O impressionismo muitas vezes é contrastado com o realismo, mas nossos resultados destacam que as obras impressionistas de Turner e Monet também capturam uma certa realidade”, contou o coautor Peter Huybers, cientista do clima e professor da Universidade Harvard. “Mais especificamente, Turner e Monet parecem ter mostrado de forma realista como a luz do sol se filtra através de fumaça e nuvens.”

Talvez, alguém poderia argumentar, o estilo de pintura de Turner e Monet simplesmente mudou ao longo das décadas, dando origem ao que hoje chamamos de arte impressionista. Mas os pesquisadores analisaram o contraste e a intensidade em 18 pinturas de outros quatro artistas impressionistas (James Whistler, Gustave Caillebotte, Camille Pissarro e Berthe Morisot) em Londres e Paris. Eles encontraram os mesmos resultados: a visibilidade nas pinturas diminuiu à medida que a poluição do ar aumentou.

“Quando diferentes artistas são expostos a condições ambientais semelhantes, eles pintam de maneiras mais semelhantes”, explicou Albright, pesquisadora da École Normale Supérieure, em Paris.

O estudo também abordou uma possível teoria de que a visão de Turner e Monet piorou à medida que os dois envelheceram, o que poderia ter afetado a capacidade de pintar paisagens nítidas. Mas Turner pintava objetos com detalhes definidos no primeiro plano das pinturas enquanto desfocava com sucesso os do fundo, revelou Albright. Monet também só desenvolveu catarata décadas depois de começar suas pinturas impressionistas.

Oftalmologistas avaliaram, igualmente, a visão dos artistas, informaram os autores. Michael Marmor, professor de Oftalmologia em Stanford, revelou: “Monet não era míope e Turner não tinha catarata”.

Munch

Representações de condições meteorológicas ou mudanças ambientais em pinturas não são novas. Alguns meteorologistas argumentam que O Grito, de Edvard Munch, representa nuvens estratosféricas polares. Outros apontaram que o Nascer da Lua, de Vincent van Gogh, retrata o céu exatamente às 21h08 de 13 de julho de 1889, em Saint Rémy de Provence, França.

Segundo Albright, artistas e outras pessoas que viviam na época em Londres e Paris “estavam cientes das mudanças na poluição do ar e realmente se envolveram com elas”. “Talvez isso possa ter uma espécie de paralelo com os dias de hoje, na maneira como a sociedade e os artistas respondem às mudanças sem precedentes que estamos vivenciando.”