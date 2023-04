Minha afilhada recebeu o nome Ava. Seus pais, Thiago Mansur e Gabriela Prioli, escolheram algo curto, fácil e com originalidade: um palíndromo!

Claudia Raia e Edson Celulari: casal abriu o porteira de um nome Foto: ISABELA VARGAS / ESTADÃO

Porém, recordo-me de ter criticado a escolha de nomes com A. No começo do ano letivo, na chamada, como a turma ainda está um pouco instável, os primeiros nomes serão menos audíveis. Os que vierem depois da letra S devem esperar muito. Ideal seria escolher as letras do meio do alfabeto. Ava talvez pertença a um mundo em que a presença será registrada por um chip subcutâneo. Se assim não for, resta a esperança de muitas Anas e Antônios antes dela.

Um bom nome de filho deve evitar a necessidade de soletração (ou um manual de instruções para escrever): “Dois tês, viu? E... com H depois dos tês.” Nomes que podem ser com S ou Z; nomes com ou sem acento; nomes só pronunciáveis no Brasil, diante de um mundo globalizado, podem ser parâmetros a lembrar na escolha.

Alguns nomes chegam por desígnio superior. João deveria ser assim, porque o pai, Zacarias, recebeu a ordem diretamente do arcanjo Gabriel. Por ter duvidado, ficou mudo. O primo de Jesus já veio denominado antes do nascimento.

A Bíblia oferece nomes lindos: Gabriel, Sara, Rafael, Miguel, Pedro, Tiago, Eva. Também há mais complexos, como Melquisedec (conheci um), Sofonias e Naum. A genealogia de Jesus inclui nomes incomuns para os nossos dias. Que tal denominar o fruto do seu ventre de... Zara (Mt 1,3)? Conseguiria descontos, no futuro, em roupas?

E Zorobabel, Eliud, Sadoc e Azor? Todos ancestrais de Jesus, mas... pobre criança obrigada a encarar caretas, ao enunciar seu nome fora de países do Oriente Médio.

Pessoas carismáticas e famosas fundam escola. Claudia Raia e Edson Celulari abriram um igarapé onomástico ao chamarem o filho de Enzo, em 1997. O atual bebê, Luca, possui nome já consagrado na classe média brasileira. Suponho que minha já citada afilhada Ava possa seguir o mesmo campo de “influencer onomástico”. Daqui a sete anos, os professores do Ensino Fundamental receberão levas de Avas nas suas listas de chamada. Eu me lembro, como professor, da chegada das Gabrielas ao Ensino Médio, 15 anos depois da novela da Globo. Eram muitas!

Pense no futuro da sua filha e do seu filho. Não cause problemas com nomes excessivamente criativos. No campo do registro em cartório, menos é mais.

Tome consciência de que, mesmo ilegal no mundo laico, o sistema sacramental é na base da “pirâmide”: a criança deve ter dois pais batizados que devem atrair alguns padrinhos também... batizados. Tenho esperança em bons nomes, semelhantes à minha linda afilhada. Viva Ava! l