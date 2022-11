O Mondrian está de cabeça para baixo ou é um enigma abstrato?

Publicidade

NYT - Cerca de um ano atrás, um artista italiano escreveu para um museu em Düsseldorf, na Alemanha, para compartilhar uma sensação incômoda que tinha sobre um trabalho abstrato que estava na instituição há décadas.

O artista, Francesco Visalli, estava pesquisando o trabalho de Piet Mondrian, o pintor holandês conhecido por trabalhos em grade com pops geométricos de cores primárias. A obra de arte em questão era uma peça inacabada chamada New York City I: uma tela em camadas com linhas cruzadas de fita vermelha, azul, amarela e preta.

“Sempre que olho para este trabalho, sempre tenho a nítida sensação de que ele precisa ser girado 180 graus”, escreveu Visalli a um líder do museu. “Percebo que há décadas tem sido observado e publicado com a mesma orientação, mas esse sentimento continua premente.”

Visalli também apresentou evidências para apoiar seu palpite: uma fotografia, de uma edição de 1944 da revista americana Town & Country, que mostrava o trabalho descansando em um cavalete no estúdio de Mondrian logo após sua morte. Comparado com o que estava pendurado no museu alemão, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, a obra de arte foi invertida.

A curadora Susanne Meyer-Bueser com a tela de Piet Mondrian, 'New York City I' Foto: Petra Wischgoll/Reuters

O e-mail convenceu a equipe do museu a dar uma olhada mais de perto. Seria possível que New York City I tivesse sido exibido de cabeça para baixo por mais de 75 anos?

“Tenho 100% de certeza de que a imagem está ao contrário”, disse uma curadora, Susanne Meyer-Büser, segundo o The Guardian, enquanto o museu se preparava para abrir uma exposição que marcaria o 150º aniversário do nascimento de Mondrian.

A declaração provocou uma improvável chuva de manchetes sobre arte abstrata do século 20. Mas alguns especialistas em Mondrian estão céticos de que a evidência seja definitiva, especialmente considerando que a peça estava inacabada e sem assinatura. Mondrian era conhecido por virar suas peças enquanto trabalhava nelas, disse Caro Verbeek, historiadora de arte de uma universidade holandesa que contribuiu para o catálogo da exposição.

“Ainda está em processo”, disse Harry Cooper, curador sênior da National Gallery of Art, em Washington, que ajudou a organizar duas exposições de Mondrian. “Mesmo que possa ter sido colocado em um cavalete em algum momento, isso não significa que não teria sido trabalhado mais. Uma decisão diferente sobre sua orientação poderia ter sido tomada.”

Susanne Gaensheimer, diretora do museu alemão, que adquiriu o Mondrian em 1980, disse na segunda-feira, 31, que sua orientação foi uma informação tangencial em uma entrevista coletiva sobre a exposição – antes de explodir em uma curiosidade internacional.

Meyer-Büser não respondeu aos pedidos de comentários. E Gaensheimer esclareceu que o museu não estava dizendo que a obra estava definitivamente pendurada de cabeça para baixo, mas sim que sua pesquisa havia determinado que Mondrian havia criado a obra na perspectiva oposta.

“Não podemos saber o que é correto ou incorreto”, disse Gaensheimer.

Na página 198 do catálogo que acompanha a exposição, Meyer-Büser citou outra obra, New York City, que é a única de uma série de obras semelhantes a ter sido pintada em vez de criada com fita adesiva. (Depois de se mudar para Nova York da Europa devastada pela guerra, Mondrian começou a experimentar com fita colorida, o que lhe permitiu reorganizar rapidamente seus projetos enquanto traçava os trabalhos.)

A pintura, em exibição no Centro Pompidou em Paris, é pendurada com um agrupamento próximo de várias linhas na parte superior – da mesma forma que retratada na fotografia de 1944 – e não na parte inferior.

Mondrian de cabeça para baixo

Outra evidência descrita por Meyer-Büser é a direção em que a fita parece ter sido desenrolada. Como a obra está pendurada, existem lacunas entre algumas das extremidades da fita e o topo da tela, sugerindo que Mondrian começou na extremidade oposta.

“Assumindo que Mondrian começou prendendo as tiras no topo”, ela escreveu, “e, seguindo o princípio da gravidade, desenrolou-as para baixo para prendê-las na parte inferior da tela, então a pintura está pendurada de cabeça para baixo desde que foi exibida pela primeira vez, em 1945.”

Outros especialistas apontaram que Mondrian tendia a trabalhar com suas telas deitadas, contornando-as e abordando-as de diferentes ângulos, o que Meyer-Büser reconhece em seu ensaio. Se ele trabalhasse de perspectivas diferentes, ela disse, “não haveria orientação certa ou errada”.

Em seu ensaio, Meyer-Büser também citou a fotografia enviada por Visalli, tirada logo após a morte de Mondrian, em 1944, quando o amigo e herdeiro do artista, Harry Holtzman, abriu o estúdio para um ensaio de moda. Na foto, uma modelo posa com o cotovelo em um manto e parte da tela em discussão está visível perto do seu ombro esquerdo.

Cooper, da National Gallery of Art, observou que uma fotografia diferente do estúdio de Mondrian da mesma época mostra outra obra de Mondrian – Victory Boogie Woogie – no que parece ser a mesma posição no mesmo cavalete. A foto sugere que alguém além de Mondrian poderia ter posicionado New York City I após sua morte, disse Cooper.

'Victory Boogie Woogie', no Gemeentemuseum Den Haag Foto: Selina Kok/Washington Post

Apesar das convicções de seu curador, o museu alemão não tem planos de virar a obra, porque está cada vez mais frágil.

Visalli disse em um e-mail que concordava com a decisão, escrevendo que sem assinatura ou inscrição de Mondrian, não havia como saber com certeza.

“Acima de tudo”, escreveu ele, “quem pode dizer o que Mondrian realmente queria?”