Obras de Banksy inspiraram a Ucrânia, mas será que um ativista foi longe demais?

KIEV, Ucrânia - Muitos ucranianos viram mensagens de rebeldia e resiliência nas sete obras de arte pintadas no mês passado por Banksy, o artista de rua britânico, em edifícios devastados pela guerra em Kiev e arredores. Pelo menos um ativista viu outro tipo de benefício: ele removeu uma das obras, dizendo que pretendia leiloá-la e doar os lucros ao exército ucraniano. O ativista, Serhiy Dovhyi, diz que agora está sob investigação criminal por remover a obra de uma parede no subúrbio de Hostomel, em Kiev.

Mulher caminha em Kiev Foto: Efrem Lukatsky

Leia também Senado dos EUA aprova Elizabeth Bagley como nova embaixadora americana no Brasil





A representação de uma mulher em um roupão de banho usando uma máscara de gás e segurando um extintor de incêndio sugere a intrusão da guerra na vida doméstica. Um negociante de arte ucraniano estimou que a obra pode valer até US$ 1 milhão.Em tempo de guerra, os militares ucranianos nomeiam os líderes locais. O líder de Hostomel, nomeado pelos militares, disse à mídia local que a obra deveria ir para um futuro memorial à guerra ou permanecer ali, para se tornar parte de um futuro edifício.Não é a primeira vez que a propriedade de uma das obras de Banksy esteve em disputa. Em 2014, uma pintura de Banksy apareceu em um pedaço de madeira compensada no Broad Plain Boys Club em Bristol, Inglaterra. O proprietário do clube, Dennis Stinchcombe, planejava leiloar a pintura para arrecadar dinheiro para o clube, mas a cidade interveio e alegou que era dona da representação de um casal se abraçando e olhando para seus celulares.

Em uma rara ação pública, Banksy escreveu uma carta dizendo que a obra deveria ser usada para ajudar o clube. Na disputa da Ucrânia, Dovhyi disse em uma entrevista que a obra de arte teve que ser salva porque a parede na qual foi pintada seria demolida em breve. Ele descreveu o ato de remover o grafite, que documentou em vídeos, como um ato adicional de arte performática que poderia agregar valor. Dovhyi retirou o grafite do muro em Hostomel em 2 de dezembro, removendo uma camada de isolamento do exterior do prédio em ruínas.”A arte de rua, ao contrário de uma obra de arte no Louvre, não pertence a ninguém”, ele disse.A ação, de qualquer forma, conseguiu provocar discussões na Ucrânia sobre o futuro das obras locais de Banksy. A arte apareceu nas cidades suburbanas de Hostomel, Irpin e Borodyanka, onde centenas de civis morreram no início da guerra em ataques aéreos, de artilharia e execuções sumárias.

Por quase duas décadas, Banksy manteve seu anonimato, enquanto produzia arte, muitas vezes com conotações sociais e políticas, na cidade de Nova York, Londres, Cisjordânia e muitos outros lugares.O trabalho de Banksy também incluiu “pegadinhas”. Em 2018, sua pintura “Girl With Balloon” (Menina com balão) se autodestruiu em um triturador controlado remotamente momentos depois que a Sotheby’s em Londres a leiloou por US$ 1,4 milhão. Os comentários sobre os excessos do mercado de arte apenas aumentaram o valor da obra: Rebatizada de “Love Is in the Bin” (O amor está na lixeira), a Sotheby’s a revendeu no ano passado por US$ 25,4 milhões.Mas Banksy também faz de tudo para regulamentar a revenda de seus grafites e evitar falsificações, trabalhando com uma equipe que autentica seu trabalho. Negociantes e casas de leilões respeitáveis vendem obras de Banksy apenas com certificação.

Banksy já vendeu arte para beneficiar a Ucrânia. Em março, ele doou o produto da venda de uma pintura ao hospital infantil Okhmatdyt, em Kiev.Dovhyi argumentou que as necessidades do exército durante a guerra justificavam a tentativa de vender a pintura da mulher de roupão. “Eu queria capitalizar o máximo possível”, ele disse, “e todo o dinheiro iria para fins humanitários e militares”.Mas a polícia apareceu logo depois que ele removeu a arte da parede, confiscando a laje de isolamento e questionando Dovhyi e outros de seu grupo. Dovhyi disse que a polícia lhe informou que a investigação ocorre segundo um artigo do código penal que trata de danos à propriedade menos graves do que o vandalismo. Ele não foi acusado. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES