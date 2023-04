Nos 50 anos da morte de Pablo Picasso, confira onde ver obras do artista em São Paulo

Um dos maiores artistas do século 20, Pablo Picasso morreu no dia 8 de abril de 1973, há 50 anos. Neste momento em que seu legado é celebrado e homenagens são feitas sobretudo na França, onde ele passou a maior parte de sua vida, e na Espanha, onde nasceu, em 25 de outubro de 1881, vale a pena conhecer algumas de obras de Picasso que estão no acervo de museus em São Paulo.

Pablo Picasso em foto de 1949 Foto: AFP

Picasso no Masp

O Museu de Arte de São Paulo (Masp) possui quatro telas de Picasso. Três delas estão expostas no segundo andar do prédio, na exposição Acervo em Transição. São elas: Retrato de Suzanne Bloch, de 1904, que chegou a ser roubada do museu paulista; Toalete (Fernande), de 1906, e Busto de Homem (O Atleta), de 1909. Esta exposição, de longa duração, apresenta as obras em cavaletes de cristal (placas de vidro encaixadas em um bloco de concreto), desenhados por Lina Bo Bardi. A ideia é que isso possibilite um encontro mais próximo do público com os trabalhos, já que o visitante pode caminhar entre as obras.

Telas de Picasso no Masp: Retrato de Suzanne Bloch, Toalete (Fernande) e Busto de homem (O Atleta) Foto: Montagem coom fotos de João Musa/Estad

Masp. Av. Paulista, 1.578. Tel. (11) 3149-5959. 3ª, 10/20h; 4ª a domingo, 10h/18h. Fecha 2ª. Ingressos: R$ 60 (adultos) e R$ 30 (estudantes, professores e maiores de 60 anos). Grátis (Amigo Masp, criança com 10 anos ou menos e pessoas com deficiência e seu acompanhante; e, nas terças e na primeira quinta do mês, para todos)

Picasso no MAC USP

O Museu de Arte Contemporânea da USP (MAC) tem sete obras de Picasso no acervo. São seis litografias e uma pintura a óleo. No momento, apenas a gravura Mulher na Poltrona nº 4, de 1949, pode ser vista. Ela integra a exposição Volta ao Avesso do Avesso - Espanha na Bienal de São Paulo, em cartaz até 4 de junho.

'Mulher na Poltrona nº 4' (1949), de Pablo Picasso, no acervo da MAC USP Foto: MAC USP

MAC USP. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301. Tel. (11) 2648-0254. 3ª a dom, 11h/21h. Fecha 2ª. Grátis

Imagine Picasso

Quem preferir uma experiência mais sensorial, está em cartaz, até o dia 18 de junho, a exposição imersiva Imagine Picasso. Depois de passar por Lyon (França), Quebec e Vancouver (Canadá), Atlanta, São Francisco (EUA) e Madri (Espanha), a mostra imersiva apresenta projeções de 219 obras do mestre cubista no MorumbiShopping.

Exposição imersiva de Pablo Picasso faz mergulho nas obras de um dos principais artistas do século 20 Foto: Laurence Labat

Imagine Picasso. MorumbiShopping. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, estac. G4. 2ª a 5ª, 10h/22h; 6ª e sáb., 10h/ 23h; dom. e fer., 10h/21h. R$ 80/ R$ 380 (imagine-picasso.com). Até 18/6.