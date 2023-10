Onde ver produções de artistas negros em São Paulo? Veja guia de espaços pela cidade

Seja para apreciar quadros, esculturas, instalações artísticas, dançar, cantar ou assistir a projeções de obras audiovisuais, existem espaços em São Paulo que são desenvolvidos, administrados e frequentados, em sua maioria, por pessoas negras. São o que muitos chamam de quilombos urbanos, que, como reflexo da história, resistem a despeito da desigualdade que separa e marginaliza pessoas pretas há tanto tempo.

Rodrigo de Souza Francisco (conhecido como Carinhoso), 25, Roger Ramos (conhecido como Ramo), 35 anos e Renan Teles, 37 anos, artistas do coletivo Vilanismo que reúne artistas homens pretos, posam no ateliê na Funarte. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

São Paulo é, em números absolutos, a cidade com o maior número de pessoas negras no Brasil, de acordo com dados do Censo, compilados pela Rede Nossa São Paulo no ano passado no Mapa da Desigualdade 2021. Por isso, não haveria outro caminho para a metrópole senão abrigar galerias, casas de eventos, salas de exposição com arte preta, feita por pessoas pretas, que retratem os interesses e fruição dessa parcela da população.

“A gente considera que esses pequenos quilombos urbanos, espaços de produção epistemológica, conceitual, independentemente da linguagem, são urgentes porque partem da necessidade de contribuir com a presença negra na história brasileira”, afirma Roger Ramos (Ramo), 36 anos, um dos membros do Vilanismo, uma fraternidade formada por homens pretos artistas.

No período colonial, quilombos eram comunidades formadas, principalmente, por escravizados fugidos. De lá para cá, o termo assumiu outros significados. Atualmente é usado para definir um território cujas origens históricas remetem aos quilombos da era colonial, mas também é muito usado para designar a ideia de “lugar seguro” para pessoas pretas. Para muitas delas, estes são espaços onde se pode estar à vontade e, em algum grau, protegido do racismo. É assim que algumas pessoas também enxergam espaços de produções artísticas.

Considerando que a grande maioria das grandes galerias, museus e casas de espetáculos são administradas por pessoas brancas, a ideia de lugares assim é, justamente, poder dizer que pessoas pretas podem criar suas obras de arte e fruir com elas. Essa é também uma das propostas por trás do Vilanismo.

“A gente tem questões estruturantes dentro do circuito de arte contemporânea que sublimam a produção negra. A questão do não direito ao ateliê, por exemplo, é um gargalo muito acentuado. Quando a gente vê a produção de artistas brancos, os trabalhos vão ter um refinamento de material, de escala, de produção, de aporte de verba para autofinanciamento porque normalmente eles herdam terra”, diz Ramo.

Ao contrário, para pretas e pretos artistas, esse começo já é complicado por conta do “ponto de partida” desigual. “Tenho vários conhecidos que começaram um ateliê na casa da avó ou tio, então esse acesso à herança mobiliza o trabalho. Por isso a produção negra, muitas vezes, está em uma materialidade alternativa ou numa escala menor”, explica.

O Vilanismo surgiu, no final de 2021, como uma forma de artistas pretos tentarem desarticular essas forças, numa espécie de incentivo à produção artística própria e coletiva. A fraternidade ocupa uma espaço no Complexo Cultural Funarte (ver localização no mapa) desde o início desse ano, que funciona como uma espécie de ateliê, mas também como sala de exposição para as peças já produzidas por eles.

O ponto de partida foi uma pesquisa de Ramo, quando ele desenvolvia uma exposição em sua antiga galeria. “Eu estava começando a mapear o arquétipo do vilão, muito inspirado por MCs, em como funcionava esse construto”, conta Ramo. Conforme a pesquisa foi ganhando corpo, ele passou a perceber que era possível ir além e escreveu uma espécie de contra-manifesto inspirado na Semana de Arte Moderna de 22, mas olhando também para outra efeméride que aconteceu no ano passado: os 30 anos do Massacre do Carandiru.

Tudo começou com uma pesquisa de Ramo sobre o arquétipo do vilão, ele dividiu suas ideias com outros artistas e o Vilanismo surgiu. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

“Acho que a gente se apropria do termo vilão porque, independentemente do que se faça, nenhum ser humano vai conseguir aguentar a ira para sempre, então não importa qual seja minha trajetória, se eu for carinhoso sempre, no momento que eu mostrar um descontentamento com aquilo que esperam vão me rotular como vilão”, explica Rodrigo de Souza Francisco (Carinhoso), outro artista membro da fraternidade.

O Vilanismo também é um espaço para desconstruir a ideia de que todos os pretos e pretas são iguais. “Ou são todos maus ou perfeitos. No meu trabalho, eu quero falar sobre o que eu vejo na periferia, que são problemas do próprio homem, como, por exemplo, de crescer com a ideia de colocar a mulher branca como mais bela, para casar, problemas que eu sei que existem”, pontua Renan Teles, 37, mais um irmão da fraternidade.

Na arte contemporânea não querem que falem sobre problemas. Precisamos pintar super-heróis. Se eu for falar de um personagem negro, ele tem que ser puro, todo mundo tem que ter a mesma religião, mas existem negros que são ateus Renan Teles

No Sesc Belenzinho, a exposição 'Dos Brasis' é mais um quilombo urbano em que as obras de 240 artistas pretas e pretos podem ser apreciadas. Foto: FELIPE IRUATA

Ancestralidade

Um dos pontos que os vilões, como eles se chamam, defendem é a valorização de outros artistas pretos que vieram antes deles, que construíram caminhos que, de alguma maneira, facilitam a trilha deles no mundo da arte. “Talvez iniciar um movimento de coletivo de homens homens pretos na arte contemporânea é também dar sequência a esse trabalho já arquitetado por feministas e artistas negras”, lembra Carinhoso, 25, outro membro da fraternidade. “Este é um espaço que a gente constrói de proteção das nossas vidas também”, pontua.

Além disso, é uma forma de celebrar a produção de artistas pretas e pretos. “A gente está tendo uma possibilidade bacana de viver isso em vida na Dos Brasis (em cartaz no Sesc Belenzinho). Tem muitos artistas que já estão com 60, 70 anos que vêm à exposição e a gente faz questão de agradecê-los e a primeira fala de alguns deles é que nunca teriam a audácia de sonhar viver isso em vida e como ele se emocionam em estar vendo esse processo acontecer”, continua Ramo.

Mais um lugar seguro

A Dos Brasis - Arte e Pensamento Negro, exposição citada por Ramo, é a maior feita com este objetivo no País reunindo mais de 240 artistas negros de todos os estados. É uma mostra abrangente que coloca um olhar sobre a produção negra brasileira sob curadoria de Igor Simões, em parceria com Lorraine Mendes e Marcelo Campos, três historiadores da arte pretos.

Aberta em agosto, a mostra em cartaz no Sesc Belenzinho (ver mapa) até 28 de janeiro é mais uma forma de olhar para estas obras de arte produzidas por pessoas pretas do País, que, em alguns casos, não estariam em galerias. O projeto começou em 2018. Ao longo desses anos, os curadores viajaram pelo Brasil para encontrar artistas, obras e fazer um trabalho de curadoria ativo, que também contou com uma residência formativa tanto para artistas quanto para outros curadores e educadores.

Foi nas viagens que os três conseguiram reunir as quase 400 obras em exposição. “Nós conhecemos esses artistas, estudamos eles e aprendemos muito mais com essas viagens”, diz Simões ao explicar a forma como chegou aos expositores. “Acho que uma das nossas principais tecnologias sempre foi o associativismo”, afirma.

O trio de curadores da 'Dos Brasis' da esquerda para a direita: Igor Simões, Marcelo Campos e Lorraine Mendes. Foto: Felipe Iruata/Estadão

Da mesma forma que o Vilanismo associa a ideia de quilombos urbanos aos espaços artísticos negros da cidade, Simões fala que artistas pretos, que eles conheceram ao longo da jornada de curadoria, indicavam outros para que suas obras também fossem conhecidas. Isso explica a quantidade de expositores e de obras. ”Óbvio que a gente sabe que é uma exposição de objetos artísticos, mas talvez por termos feito viagens, isso virou muito mais, a gente olha e sabe a história por trás desses objetos”, comenta Simões.

“Essa exposição é sobre muitas coisas, mas ela é muito sobre esse Brasil que projeta, fabula, vive e celebra apesar de um projeto que nos quer subserviente e não protagonistas”, diz Lorraine. O fato de ser um trio negro na curadoria conversando com artistas também negros ajuda a dar uma dimensão de ocupação poderosa.

As escolhas e até mesmo a disposição das obras nos ambientes expositivos demonstram um respeito pela criação e pelos criadores. A curadoria foi sensível ao querer contar também sua própria história. “A exposição reforça algo que se tornou incontornável: ela não lida com ideias de arte erudita, popular, espontânea, essas são invenções branco-brasileiras para hierarquizar a produção dos pretos”, diz Simões.

Uma ideia presente para mim quando olho para uma produção artística negra é o drible. Como se joga um jogo que as regras são feitas para te prejudicar, limitar sua capacidade de movimentação e organização? Artistas negros se projetam, se colocam, se organizam e permanecem no sistema de arte Lorraine Mendes

“A exposição tem um programa educativo com ações voltadas para as comunidades do entorno, pensando questões raciais”, continua o curador. A proposta curatorial escolheu romper com divisões como cronologia, estilo ou linguagem, comum em exposições. Os espaços expositivos contam com sete núcleos - Romper, Branco Tema, Negro Vida, Amefricanas, Organização Já, Legitima Defesa e Baobá - que têm como referência pensamentos de importantes intelectuais negros da história do Brasil como Beatriz Nascimento, Emanoel Araújo, Guerreiro Ramos, Lélia Gonzales e Luiz Gama.

Outro ponto que também conversa com a proposta do Vilanismo é a crença dos curadores de que a Dos Brasis não acontece apenas para “dar visibilidade à arte preta”. Ela existe porque há uma demanda grande para isso. “Todo mundo vai se reconhecendo e, nesse sentido, a exposição chega com histórias que são também coletivas. Não à toa, hoje, você tem um público gigante em projetos racializados. Eles não são apenas uma pauta de contrapartida social, é o que está enchendo museus”, encerra Campos.

Confira a lista com endereço de espaços em São Paulo para visitar e apreciar obras de artistas negros:

Temporários

Bienal de São Paulo: Pavilhão Ciccillo Matarazzo - Parque Ibirapuera

Pavilhão Ciccillo Matarazzo - Parque Ibirapuera Dos Brasis: Sesc Belenzinho - R. Padre Adelino, 1000 - Belenzinho

Sesc Belenzinho - R. Padre Adelino, 1000 - Belenzinho Karinganda: Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185 - Bom Retiro

Fixos

Museu das favelas: Av. Rio Branco, 1269 - Campos Elíseos

Av. Rio Branco, 1269 - Campos Elíseos Boteco da Dona Tati: R. Conselheiro Brotero, 506 - Barra Funda

R. Conselheiro Brotero, 506 - Barra Funda Lateral Galeria de Arte: R. Dona Leopoldina, 618 - Ipiranga

R. Dona Leopoldina, 618 - Ipiranga Casa Cultural Hip Hop Jaçanã: R. Maria Amália Lopes Azevedo, 4180 - Vila Albertina

R. Maria Amália Lopes Azevedo, 4180 - Vila Albertina Casa do Hip Hop de Diadema: R. Vinte e Quatro de Maio, 38 - Jardim Canhema, Diadema

R. Vinte e Quatro de Maio, 38 - Jardim Canhema, Diadema Ocupação Cultural Mateus Santos - Movimento Cultural Ermelino Matarazzo: Av. Paranaguá, 1633 - Jardim Belém

Av. Paranaguá, 1633 - Jardim Belém Aparelha Luzia: Rua Apa, 78 - Campos Elíseos

Rua Apa, 78 - Campos Elíseos Galpão ZN: R. Severa, 212 - Vila Maria

R. Severa, 212 - Vila Maria Casa Preta Hub: Av. Nove de Julho, 50 - Bela Vista

Av. Nove de Julho, 50 - Bela Vista Centro Cultural Casa de Angola em São Paulo: Av. Paes de Barros, 2324 - Parque da Mooca

Av. Paes de Barros, 2324 - Parque da Mooca Coletivo Vilanismo: Complexo Cultural Funarte SP - Alameda Nothmann, 1058 - Campos Elíseos

Complexo Cultural Funarte SP - Alameda Nothmann, 1058 - Campos Elíseos Okupação Cultural Coragem: Rua Vicente Avelar, 53 - Cohab 2 - Itaquera

Rua Vicente Avelar, 53 - Cohab 2 - Itaquera Centro Cultural Afrika: R. Maj. Diogo, 518 - Bela Vista

R. Maj. Diogo, 518 - Bela Vista Casa Mestre Ananias: R. Conselheiro Ramalho, 939 - Bela Vista

R. Conselheiro Ramalho, 939 - Bela Vista Centro de Culturas Negras do Jabaquara Mãe Sylvia de Oxalá: R. Arsênio Tavolieri, 45 - Jabaquara

*Este conteúdo foi feito em parceria com o Coletivo Vilanismo