Outra obra de Banksy é roubada em Londres uma hora depois de seu lançamento

Como é seu costume, o artista de rua, natural de Bristol, publicou no Instagram uma foto da sua nova criação: um lobo pintado em uma antena parabólica fixada em um telhado, que parece uivar para a lua.

Mas uma hora depois, várias testemunhas viram homens levarem o objeto no bairro de Peckham, no sul da capital. Uma das testemunhas, Tom Kellow, disse à agência PA que viu “três homens”.”Eles tinham uma escada. Havia um homem no telhado e os outros dois estavam guardando a escada”, disse.