Pablo Picasso: Exposição imersiva conta com 219 obras do mestre cubista

Autor de uma das obras mais conhecidas do mundo, o quadro Guernica, Pablo Picasso foi um dos criadores do cubismo e se notabilizou não somente como pintor, mas também como escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo. Com o objetivo de aproximar ainda mais o público da obra do mestre espanhol, chega ao Brasil a exposição Imagine Picasso, que será aberta nesta quinta-feira, 9, no MorumbiShopping, em São Paulo, depois de passar por Lyon (França), Quebec e Vancouver (Canadá), Atlanta, São Francisco (EUA) e Madri (Espanha).





Mostra imersiva Imagine Picasso chega a SP





Nascido em Málaga, em 25 de outubro de 1881, Pablo Picasso morreu aos 91 anos em 8 de abril de 1973, na França, onde residia. Artista tão celebrado, agora terá seu trabalho exposto em formato interativo. “A obra de Picasso é pouco conhecida: conhecemos seu nome, sua assinatura, seu cubismo, seu surrealismo, mas, na verdade, ele pintou durante toda a sua vida”, explica Annabelle Mauger, diretora artística e criadora da exposição. Segundo ela, essa é “a única maneira de ver Guernica (Madri), Les Demoiselles d’Avignon (Nova York) e os mais belos autorretratos (Paris) no mesmo lugar”.

PERCURSO

No trajeto pensado da mostra Imagine Picasso, o público entrará em contato com 219 obras do pintor cubista. A exposição é montada com as obras digitalizadas, seguindo o conceito criado pelo fotógrafo francês Albert Plécy. Após esse processo, são projetadas em multissuperfícies, cuja disposição lembra as dobras e formas de origamis que chegam a alcançar até 8 metros de altura. “O público iniciará o percurso no andar térreo, com livre acesso a uma área para crianças, com diferentes atividades lúdicas relacionadas com a exposição Imagine Picasso - brincar com cubos, mover e reposicionar pinturas. É importante trazer o ‘jogo’, porque eu mesma ‘brinco cientificamente’ com as pinturas no espaço imersivo”, revela Annabelle.

Mostra imersiva com obras de Picasso





Em seguida, há outro espaço lúdico, desta vez destinado tanto para crianças quanto para adultos, que permitirá aos visitantes descobrir o “light painting”, uma prática que Picasso explorou durante sua carreira. Na sequência, conta Annabelle, “por meio de um jogo de espelhos e cores, todos poderão descobrir seu próprio retrato em cubismo ou surrealismo”. Finalmente, diz a curadora, “uma área educacional oferecerá aos visitantes uma explicação sobre os diferentes capítulos da exposição, mas também possibilitará entender a vida do artista e todas as obras apresentadas na mostra”.

PROJEÇÕES

Depois do espaço educativo, chega-se ao ponto alto da mostra, o local das projeções. Aqui, as obras digitalizadas são projetadas em superfícies múltiplas, que lembram dobraduras, mas com altura de até 8 metros.

A ideia foi colocar a obra do mestre cubista em formato que lembrasse as características de suas pinturas. “Estabeleci um roteiro, cientificamente validado, possibilitando destacar os diferentes períodos artísticos de Picasso”, avalia a diretora. “Para realçar seu trabalho, o arquiteto francês Rudy Ricciotti e eu projetamos origamis, o que nos permitiu esculpir a obra pintada de Picasso e destacar detalhes ao criar novas perspectivas. Esses origamis são também um aceno a Picasso como escultor.”

Pablo Picasso é tema de exposição imersiva em SP





Annabelle destaca ainda que a exposição é composta de imagens por todas as partes, nas paredes, no chão e nos módulos. E os visitantes vão interagir com as 219 obras escolhidas. “Entre elas, poderão (re)descobrir quadros como Autorretrato Azul, Guernica, As Meninas (segundo Velasquez), Le Déjeuner sur L’herbe (segundo Manet), O Retrato de Marie-Thérèse”, conta.

A criadora ressalta que Picasso é um pintor revolucionário. “Ele sublimou todos os períodos artísticos em que estava interessado. Poderíamos definir sua obra como um longo sucesso de experimentação. É esta vontade de criar sempre novas experiências artísticas, novas instalações, que o torna um artista atemporal em todos os campos: pintura, escultura, poesia e fotografia.”

Imagine Picasso

MorumbiShopping. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, estac. G4. 2ª a 5ª, 10h/22h; 6ª e sáb., 10h/ 23h; dom. e fer., 10h/21h. R$ 80/ R$ 380 (imagine-picasso.com). Até 18/6.

