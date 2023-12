Pássaro pousa na cabeça de noiva em casamento e foto do momento vence concurso internacional; veja

A foto do matrimônio de um casal no topo de uma montanha em Whistler, no Canadá, venceu o concurso internacional de fotos de casamento. O registro feito pela fotógrafa Tara Lilly captou exatamente o momento em que um pássaro pousa na cabeça da noiva e a espontiedade de sua reação foi que cativou a atenção dos jurados.

Foto vencedora do concurso internacional de fotos de casamento Foto: Tara Lilly

No site da 7ª edição do Fotógrafo Internacional de Casamento do Ano, Tara conta que os noivos se chamam Mikaela e Mitch e, assim que ele começou seus votos, o pássaro da espécie Whiskey Jack pousou na cabeça de Mikaela. “O choque, surpresa e risada não foram suficientes para fazer com que o pássaro saísse. A noiva até brincou: ‘Eu sou a Branca de Neve’”.

Mais de 1700 fotos, feitas por 300 fotógrafos, foram inscritas na premiação. No site, o jurado Dee Kampe, que foi o vencedor do ano passado, comentou os destaques da foto vencedora.

“Há emoção pura e não filtrada, há surpresa, há o inesperado. Ela encapsula as emoções e a narrativa que permeia todo o dia do casamento em um único quadro”. Nas redes sociais, Tara celebrou:

“É uma honra ganhar o Grande Prêmio no Prêmio Internacional de Fotógrafo de Casamento do Ano de 2023! Isso parece uma vitória para toda equipe. Adoramos que os casamentos íntimos sejam celebrados em um cenário internacional”.

Veja outras fotos que disputaram o título no perfil da premiação nas redes sociais.

Confira outros ganhadores do concurso:

Imagem vencedora na categoria 'Aceso'. Foto: International Wedding Photographer of the Year 2023

Imagem vencedora na categoria 'Casal'. Foto: Aimée Flynn/International Wedding Photographer of the Year 2023

Imagem que ficou em segundo lugar do concurso 'Fotógrafo Internacional de Casamento do Ano' Foto: Carmelo Ucchino/International Wedding Photographer of the Year 2023

Imagem vencedora na categoria 'Localização épica'. Foto: Aimée Flynn/International Wedding Photographer of the Year 2023

Imagem vencedora na categoria 'De Cima'. Foto: Ben Lane – Tinted Photography/International Wedding Photographer of the Year 2023

Imagem vencedora na categoria 'Fotografia de grupo'. Foto: Jeff Tisman/International Wedding Photographer of the Year 2023