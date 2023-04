Picasso, 50 anos de morte: exposição virtual de cartuns faz homenagem ao artista espanhol

Um dos maiores nomes das artes plásticas, Pablo Picasso nasceu em Málaga, na Espanha, em 25 de outubro de 1881, e morreu em 8 de abril de 1973, aos 91 anos, em Mougins, na França. Várias são as homenagens ao artista espanhol nesses 50 anos de sua morte, como a exposição virutal com mais de 200 cartuns feitos por nomes nacionais e internacionais.





Desenho de Claudio Attilio integra mostra virtual em homenagem a Picasso Foto: Claudio Attilio





A exposição virtual Picasso Among Us (Picasso Entre Nós - Picasso Entre Nosostros) reúne retratos do homenageado por meio de traços de cada cartunista. O primeiro retrato tem a assinatura de Chico Caruso, que foi feito para seu livro Pablo Mon Amour.

O projeto em homenagem a Picasso ganhou apoio da embaixada da Espanha e, em um vído, a embaixadora Maria del Mar Fernández-Palacios Carmona, destaca a importância dessa inciativa. A mostra conta com desenhos de aproximadamente 35 países, o que mostra a influência que o pintor espanhol exerce e a reverência que os artistas demonstram por ele.





Desenho de David Vela integra mostra virtual em homenagem a Picasso Foto: David Vela





“Esta é a melhor homenagem que poderíamos fazer para esta alma inquieta que sempre estará entre nós”, afirma o presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, José Alberto Lovetro, o JAL, no material de divulgação da mostra.

Entre os cartunistas que têm obras retratando Picasso estão, além de Caruso, Ziraldo, Joaquim Aldeguer, Ulisses Araújo, Vanina Prajs, André Barroso, Xaquín Marín, Omar Zevallos, Paolo Lombardi, Jean Claude, Gio, Mauro Miranda, Stella Peralta, Neltair Abreu, Néstor Dámaso, Synnöve Hilkner, Paulo Pinto, Walter Toscano, Emad Hajjaj, Konstantin Kazanchev, J. Bosco, Paulo Cid, Pavel Mtuska, Érico San Juan, Fadi Toon, Luis Haro, Omar Figueroa Turcios, entre outros.

Confira a exposição em homenagem aos 50 anos de morte de Pablo Picasso no site https://blog.hqmix.com.br/exposicao/picasso-entre-nos/





Desenho de Xaquin Marin integra mostra virtual em homenagem a Picasso Foto: Xaquin Marin

Desenho de Walter Toscano integra mostra virtual em homenagem a Picasso Foto: Walter Toscano

Desenho de Hu-Min integra mostra virtual em homenagem a Picasso Foto: Hu-Min

Desenho de Fernandes integra mostra virtual em homenagem a Picasso Foto: Fernandes

Desenho de Ali AlSumaikh integra mostra virtual em homenagem a Picasso Foto: Ali AlSumaikh

Desenho de Ziraldo integra mostra virtual em homenagem a Picasso Foto: Ziraldo