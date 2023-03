Pinacoteca Contemporânea será inaugurada neste sábado, com entrada gratuita

São Paulo ganha neste sábado um novo museu. A Pinacoteca Contemporânea abre sua portas para o público, que agora contará com um verdadeiro circuito cultural na região central da cidade. Com o novo prédio, o complexo Pina (formado pela Pina Luz, a Estação Pinacoteca e a Pinacoteca Contemporânea) passa a ser o segundo maior museu da América Latina, ficando atrás apenas do Museu Nacional de Antropologia do México. Juntas, as três Pinas contam com mais de 22 mil metros quadrados de área, 9 mil deles para exposições.









A Pinacoteca Contemporânea tem 6 mil metros quadrados de área construída desse total e dois grandes espaços expositivos. Na Grande Galeria, estarão obras de grandes dimensões assinadas por 48 artistas - caso de Ttéia, uma sala com uma instalação de Lygia Pape (1927-2004) que utiliza fios metálicos brilhantes. A Galeria da Praça será aberta com a primeira grande mostra da artista sul-coreana Haegue Yang, de 52 anos, na América Latina.





O Estadão visou a Pinacoteca Contemporânea e acompanhou os últimos detalhes Foto: Taba Benedicto / Estadão

O aguardado projeto de expansão da Pinacoteca, assinado pelo escritório Arquitetos Associados, que realizou obras em Inhotim, foi pensado para integrar o novo edifício e o tradicional da Pina Luz de forma harmônica. E isso é logo percebido ao observar a cobertura translúcida desenhada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha para o teto da Pina Luz, aqui replicado em menor escala.

Serviço

Pinacoteca Contemporânea. Av. Tiradentes, 237, Luz. De quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até 17h). Entrada gratuita até dia 4 de abril (após essa data, R$ 10).