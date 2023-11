Pintura ‘escondida’ de Monet é vendida por R$ 362 milhões em leilão em Nova York

NOVA YORK, ESTADOS UNIDOS - O quadro de Claude Monet Lago de nenúfares foi vendido na quinta-feira, 9, por 74 milhões de dólares (362 milhões de reais), incluindo a comissão, em um leilão de arte do século 20 organizado pela Christie’s, que também registrou a venda de uma pintura da mexicana Frida Kahlo por US$ 8,2 milhões (R$ 40 milhões).

O preço alcançado pela obra do mestre francês do impressionismo, no entanto, ficou longe do recorde de 107,7 milhões de dólares (R$ 527,7 milhões na cotação atual) pagos por outra tela de Monet, da série Meules (Palheiros), em um leilão organizado há quatro anos pela Sotheby’s.

Pintada entre 1917-1919, um período importante de experimentação do artista francês, Lago de nenúfares é uma das poucas obras da época “de qualidade de museu que estava em mãos privadas”, segundo a especialista da casa de leilões nova-iorquina Imogen Kerr.

Lago de nenúfares ('Le bassin aux nymphéas'), de Claude Monet Foto: Divulgação/Christie's

O quadro é uma das inúmeras obras que Monet dedicou a seu jardim em Giverny, na Normandia, que ele pintou de forma quase obsessiva durante os últimos 25 anos da sua vida.

A obra, que desde 1972 pertencia ao mesmo colecionador, estava “impecavelmente preservada e escondida” segundo a Christie’s

Mercado de artes aquecido

Continua após a publicidade

Na noite dedicada às vendas de obras do século 20, em um mercado aquecido, a obra Figura em Movimento, de Francis Bacon, foi vendida por 52 milhões de dólares (255 milhões de reais) e outra do mestre do expressionismo abstrato americano Mark Rothko foi negociada por 46,4 milhões de dólares (227 milhões de reais).

A obra 'Figura em Movimento', de Francis Bacon, foi vendida por 52 milhões de dólares (255 milhões de reais). Foto: Christie's/ Divulgação

Um quadro de Pablo Picasso, Mulher Adormecida, também foi leiloado e alcançou o preço de US$ 42,9 milhões (R$ 210 milhões), muito longe dos 139,3 milhões de dólares (R$ 682,5 milhões) registrados na venda de A Mulher com Relógio em um leilão organizado na quarta-feira pela Sotheby’s, o segundo maior valor para uma obra do artista espanhol falecido há 50 anos e que já teve ao menos seis telas que superaram os 100 milhões de dólares.

Um quadro de Pablo Picasso, 'Mulher Adormecida', foi leiloado e alcançou o preço de US$ 42,9 milhões (R$ 210 milhões). Foto: Christie's/ Divulgação

Uma obra de Frida Kahlo, Retrato de Cristina, minha irmã, foi vendida por 8,23 milhões de dólares (R$ 40 milhões), preço distante dos US$ 34,9 milhões (R$ 171 milhões) pagos pela pintura da artista mexicana Diego e eu em um leilão organizado pela Sotheby’s em novembro de 2021, o maior valor registrado para uma obra de um artista latino-americano.

Uma obra de Tamara de Lémpicka, Kizette en rose II, foi vendida por quase US$ 14,8 milhões (R$ 72,5 milhões), enquanto uma peça de Egon Schiele alcançou quase 11 milhões de dólares (R$ 54 milhões).

“Não é o momento mais aquecido do mercado, mas continua muito forte”, declarou recentemente à AFP Emily Kaplan, uma das coordenadoras das vendas de outono (hemisfério norte, primavera no Brasil) de obras do século 20 na Christie’s, que entre 7 e 11 de novembro espera arrecadar entre US$ 723 milhões e US$ 1 bilhão (entre R$ 3,5 e 4,9 bilhões).