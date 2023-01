Por que Pelé é amado?

Quase todo mundo se pensa como uma unidade de corpo e alma. Só em momentos críticos quando, por exemplo, a amada nos abandona, ou o nosso time perde, vivemos a divisão. A frustração desfaz a unidade e, muitas vezes, nos põe contra nós mesmos. O rosto vermelho mostra nossa vergonha, o tremor das mãos, o nosso medo. Afinal, quantos podemos ser?

Pelé no New York, em 1977 Foto: AP Photo/Ira Schwarz

A fama se fez presente na vida de um jovem preto e pobre brasileiro muito cedo. Aos 16 anos, ele era um potencial astro futebolístico e, com 17, fez um chamado “gol de placa” na primeira Copa do Mundo que o Brasil conquistou. Essa vitória, que resgatava com juros a insuportável derrota de 1950, num estádio fabricado para a nossa vitória, juntou esse adolescente de 17 anos ao Brasil ou, melhor dizendo, promoveu a união do Brasil no Pelé e do Pelé no Brasil.

O resto da trajetória desse jogador é um mito.

Era uma vez um menino preto, pobre, honrado e consciente do seu lugar, que seguiu seu pai no ofício de jogar bola. Logo viu que tinha poderes excepcionais, pois não errava o gol. Havia algo misterioso entre esse menino negro e a bola. Diz a lenda que quando a bola viu o Edson Arantes do Nascimento pela primeira vez, ela pensou: eu sou vaidosa, redondinha e atraente. Sigo quem me afaga, mas não posso negar que estou apaixonada por esse menino. Então, reza o mito, a bola entregou seu coração de ar comprimido a esse menino e, no arroubo de seu apaixonado amor, beijava seu peito, enrolava-se em suas pernas e era escrava dos seus pés.

Poucos viram isso. Mas o menino Edson reparou porque ele era sincero e dedicado ao seu ofício ingrato de “jogador de bola” a quem a bola amava perdidamente.

Então, ele inevitavelmente se dividiu em dois e anunciou algumas vezes essa divisão para jornalistas, pois se sentia partido em dois como raramente ocorre entre as pessoas que se acham uma.

A bola me ama, dizia ele em silêncio. Era um segredo amoroso entre a bola e ele. Ela justificava seu amor afirmando estar cansada de ter tantos pretendentes que a tratavam a pontapé. Só o Pelé descobrira sua paixão monogâmica.

Isso que o fez declarar sinceramente: há em mim, como nos reis, dois corpos. O do Pelé, que é mitológico, perfeito e eterno enquanto houver futebol; e o do Edson, que é um cara comum e será lembrado por poucos.

Como não amar o Pelé dono dessa sabedoria dos heróis – a de conhecer perfeitamente o seu lugar?

PS: Lamento e repilo os atos de violência e destruição do patrimônio público realizado por bolsonaristas radicais em Brasília no momento em que envio esta crônica (16h30 de domingo) ao jornal. l