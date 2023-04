Procurando o que fazer em São Paulo sem pagar nada? Veja 8 dicas de passeios culturais

O tempo instável e o trânsito que não coopera são forte influências para ficar trancado em casa, o que é divertido também. Mas os mais otimistas e que topam enfrentar os desafios da grande metrópole, é sempre revigorante poder encontrar atrações culturais para uma boa noitada ou mesmo um fim de semana interessante.

Agora, imagina ter diversas opções sem precisar desembolsar um centavo na aquisição do ingresso. Aí sim a saidinha de casa fica ainda mais interessante, com certeza. Então, pensando nesses loucos por cultura pelos vários cantos da cidade, aqui vão algumas dicas do que apreciar. Confira a seguir.

Alice no Seu Pequeno Grande Quarto das Maravilhas

Espetáculo infantoinfantil inspirado no clássico Alice no País das Maravilhas traz a história de Alice. A garota, depois de ter que ficar em seu quarto pensando na confusão que foi seu dia na escola, decide fazer um desenho para passar o tempo, mas enquanto isso, a menina tem uma grande ideia, que acaba em uma incrível aventura. Com o grupo Arte Simples de Teatro, que é formado pelas drag queens Antonia Pethit, Alexia Twister e Athena Leto. Teatro Arthur Azevedo. Av. Paes de Barros, 955, Alto da Mooca, tel. 2604-5558. Sáb. e dom., às 16h. Gratuito. Até 23/4.





Alice no Seu Pequeno Grande Quarto das Maravilhas, com o grupo Arte Simples de Teatro Foto: Alex Santana





Cabaret das Polacas

Com concepção, produção e roteiro da cantora e compositora Nicole Borger, o musical Cabaret das Polacas é baseado na história real sobre jovens judias vindas de aldeias pobres do Leste Europeu, que foram forçadas pelas circunstâncias a se prostituir quando chegaram ao Brasil. Casa Museu Ema Klabin. Rua Portugal, 43, Jardim Europa. Sáb., das 17h às 18h. Gratuito - local dispõe de 100 lugares presenciais por ordem de chegada, mas haverá também transmissão ao vivo pelo canal da Casa Museu Ema Klabin no YouTube.









Fuga, exposição de Marcio Scavone

A exposição Fuga reúne mais de 50 imagens, em preto e branco, e um documentário que integram o projeto City Visions, do fotógrafo Marcio Scavone. Também está programado o lançamento do livro homônimo com as fotografias da mostra. MIS. Avenida Europa, 158. De 3ª a 6ª, das 11h às 20h (última entrada às 19h); sáb., dom. e feriado, das 10h às 19h (última entrada às 18h). Gratuito. Até 30/4.

É Tudo Verdade

O É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários teve início com maratona de filmes do gênero. No total, serão exibidos 72 produções, de 34 países, além da realização de conferências, debates e sessões em streaming. As sessões são realizadas em seis salas, com entrada gratuita. Cine Marquise (Av. Paulista, 2073); Cinemateca Brasileira (Largo Sen. Raul Cardoso, 207); IMS Paulista (Avenida Paulista, 2.424); Sesc 24 de Maio (Rua 24 de Maio, 109); Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1.000). Até 23/4. Mais informações: http://etudoverdade.com.br/br/programacao/





Victoria Regia, de Humberto Mauro, no É Tudo Verdade Foto: Caio Brito

O Mundo do Circo

Instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, o Mundo do Circo chegou à cidade para destacar a arte circense, com três lonas – Grande Lona, Lona Multiuso e Lona Magia do Circo-, além do Picadeiro Aberto. Na progoramação, espetáculos variados, com teatro, malabarismo, shows de palhaços e música, além de intervenções artísticas e uma exposição. Veja destaques: dia 15/4, às 17h, Magia do Circo com Cooperativa; 16/4,às 17h, Divinamente com A Casa da Gelatina. O Mundo do Circo. Parque da Juventude. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 - Carandiru. Gratuito. https://mundodocircosp.com.br/









Serguei Eisenstein e o Mundo

Em homenagem aos 125 anos do nascimento de Serguei Eisenstein, a exposição apresenta ao público cerca de duzentas obras, que espelham o artista múltiplo que era o cineasta russo. São esboços, fotografias, cartazes, caricaturas, projeções e objetos, que retratam a época em que ele viveu e o que o influenciou, do teatro Kabuki às culturas pré-colombianas, da Revolução Russa à Haitiana. Também haverá exibição de sua filmografia, a partir do dia 19. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, tel. 3549-3232. 3ª a dom., das 10h às 20h. Gratuito. Até 4/6.









São Paulo Companhia de Dança

A São Paulo Companhia de Dança apresenta o espetáculo Ensejos, que é formado por quatro obras assinadas por diferentes coreógrafos brasileiro. Sob a direção de Inês Bogéa e curadoria de Mark Van Loo. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa. Rua Vergueiro, 1.000. 6ª e sábado, às 20h; domingo, às 19h. Gratuito - ingressos deverão ser retirados via bilheteria on-line pelo link (https://rvsservicosccsp.byinti.com/#/ticket/) ou presencialmente no local.

