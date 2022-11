Quadrinista italiano Milo Manara reclama por Elon Musk usar desenho seu sem permissão

Publicidade

ANSA - O quadrinista italiano Milo Manara reclamou pelo fato de o dono do Twitter, Elon Musk, ter usado sem autorização um desenho seu para fazer piada.

Recentemente, o bilionário reativou a conta do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump na rede social, mas foi ignorado pelo magnata republicano, que ainda não reabriu seu perfil.

O quadrinista italiano Milo Manara





Para fazer graça do desdém de Trump, Musk postou um desenho de Manara que retrata um padre tentando ignorar uma mulher seminua. Em cima da imagem do religioso, o dono do Twitter escreveu “Donald Trump”. Sobre as nádegas da mulher, colocou o logotipo da rede social.

“Gostaria que Elon Musk fosse obrigado a tuitar mil vezes: ‘Não usarei nunca mais os desenhos de Milo Manara sem permissão. Não usarei nunca mais os desenhos de Milo Manara sem permissão. Não usarei nunca mais...”, escreveu o quadrinista italiano no Facebook.

And lead us not into temptation … pic.twitter.com/8qNOXzwXS9 — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2022





“Vocês acham que devo processá-lo, pedindo US$ 44 bilhões de indenização? Assim eu poderia recomprar o Twitter e entregá-lo a outra pessoa”, ironizou Manara, em referência ao valor pago por Musk para adquirir a rede social.

O italiano ainda publicou uma versão própria do meme, substituindo o nome de Trump por “advogado de Manara” na imagem do padre e trocando o logo do Twitter por “trilhões de dogecoins [tipo de criptoativo] de Elon Musk” sobre a figura da mulher.





