Quadro de Van Gogh é atacado com sopa por ativistas em Roma

Publicidade

ANSA - Ativistas de um grupo ambientalista lançaram uma sopa de verduras contra um quadro de Vincent Van Gogh em exposição em Roma, capital da Itália.

O incidente ocorreu nesta sexta-feira, 4, no Palácio Bonaparte, que recebe desde outubro uma megaexposição dedicada ao pintor holandês, e dá sequência a uma série de ataques contra obras de arte em museus europeus para protestar contra a crise climática.

Leia também Entenda por que obras de arte se tornaram alvo de ativistas do clima

A ação mirou o quadro O Semeador, que é protegido por um vidro, e foi realizada por ativistas do grupo Última Geração, braço italiano do Extinction Rebellion (Rebelião da Extinção, em tradução literal), movimento internacional que diz lutar contra o colapso do clima e responsável por atos semelhantes em outros países da Europa.

Ativistas climáticos colam as mãos na obra 'O Semeador', de Van Gogh, no Palazzo Bonaparte, Roma Foto: EFE





As jovens também colaram suas mãos na parede e gritaram slogans contra o uso do carvão e as mudanças climáticas. “Já esperávamos por isso. Não houve nenhum dano, mas é um gesto inútil”, disse à Ansa Iole Siena, presidente da Arthemisa, empresa que organiza a exposição de Van Gogh.





Continua após a publicidade

A cultura, que está na base de nossa identidade, deve ser defendida e protegida, e não utilizada como megafone para outras formas de protesto Gennaro Sangiuliano





Por sua vez, o ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano, afirmou que “atacar a arte é um ato ignóbil e que deve ser firmemente condenado”. “A cultura, que está na base de nossa identidade, deve ser defendida e protegida, e não utilizada como megafone para outras formas de protesto”, declarou, acrescentando que atos do tipo podem ser “punidos gravemente”.

Em julho passado, dois membros do Última Geração já haviam colado as mãos no vidro que protege o quadro A Primavera, do mestre renascentista Sandro Botticelli, nas Gallerie degli Uffizi, em Florença.