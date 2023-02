Quer curtir o carnaval longe da folia? Veja 10 dicas para se divertir pela cidade

Carnaval é sempre aquele momento que muita gente espera o ano inteiro, ainda mais após uma pandemia que impossibilitou a festa brasileira. Mas, pensando naqueles que estão nem para a folia, reunimos 10 atrações que estarão abertas. Tem cinema, teatro, museus e destaques para criança.





Leia também Vai fugir do carnaval? Veja dica de 4 séries e 1 filme no streaming para cada dia longe da folia

A Divina Farsa, com a cia. La Mínima Foto: Melissa Guimarães





Confira a seguir a lista do Estadão.

CINEMA

Cine Cultura

Continua após a publicidade

Projeto proporciona sessões de cinema dentro de uma carreta adaptada com toda infraestrutura de uma sala de cinema. A entrada é gratuita e terá a exibição de Trolls, No mundo da Lua, Feito na América, Pica-Pau o Filme, Arranha-céu -- Coragem sem limite, Roubo nas alturas e Pai em Dose Dupla. Área de Lazer Água Espraiada. Av. Túlio Teodoro de Campos, 51, Vila Paulista. Entre 9h e 17h.

Esquenta Carnaval

A Cinemateca Brasileira preparou programação especial para esses dias de carnaval. As obras escolhidas são Carnaval Barra Limpa, de J.B. Tanko, A Lira do Delírio, de Walter Lima Jr., Ó Pai, Ó, de Monique Gardenberg, além do documentário Arrasta a Bandeira Colorida, de Aloysio Raulino e Luna Alkalay. Terá ainda sessão para o público infantil, com Rio, de Carlos Saldanha. Cinemateca Brasileira. Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Mariana. 6ª e sáb., 18h e 19h30; sáb., 18h e 20h25; dom, 15h (infantil) e 18h. Gratuito.

INFANTIL

E o Zé, Quem É?

Livremente inspirado na história de Kaspar Hauser, infantil E o Zé, quem é? discute a construção da identidade e o respeito às diferenças. Com texto e direção de Marcello Airoldi. Teatro Cacilda Becker. Rua Tito, 295, Lapa. Sáb. E dom., às 16h. Até 5/3.

O Livro do Mundo Inteiro

Continua após a publicidade

Uma trupe de palhaçaria chega anunciando que veio escrever uma nova história em um livro fantástico, que contém as histórias de todas as pessoas do mundo. Junto com a plateia, o grupo mostra uma história que retrata em uma experiência de encontro, descobrimentos e muitas gargalhadas. Com a Trupe DuNavô. Sesc Belenzinho - Endereço: R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. Sáb. a 3ª, às 16h. Gratuito.









MUSEUS

Museu da Imigração

Além de divulgar a história das pessoas que chegaram ao Brasil por meio da Hospedaria de Imigrantes do Brás, valorizando o encontro de das culturas e origens para a formação de São Paulo, o Museu preparou programação para este carnaval. No domingo, 19, haverá a caça ao livro e leitura infantil, por meio de pistas sobre cada obra, como cor, formato e temática, as crianças poderão encontrá-los pelo Museu. Museu da Imigração. Rua Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca. 6ª e sáb., 9h às 18h, dom., 10h às 18h.

Continua após a publicidade

Museu Afro Brasil Emanoel Araújo

Local que leva o nome de seu curador, Emanoel Araújo, que morreu no ano passado, exibe a exposição Mestre Didi - Deoscoredes Maximiliano dos Santos. Nela, 42 esculturas do artista plástico, escritor e sacerdote baiano e afro-brasileiro. Museu Afro Brasil. Parque Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, portão 10h, Vila Mariana. Neste carnaval, abre sáb. e dom., das 10h às 17h.

Museu Catavento

Local conta com iluminação especial, parede de escalada de 7 metros de altura, além de muitas curiosidades, como o borboletário, sala de realidade virtual Dinos do Brasil, simuladores, aquários de água salgada, anêmonas e peixes carnívoros e venenosos, uma maquete do sol. Museu Catavento. Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/nº. Das 9 às 17h.









Continua após a publicidade

Pinacoteca de São Paulo

Um dos pontos culturais da região central da capital, a Pina, como é chamada, é local de conferis obras de diversos períodos, além de espaço para café e loja de artigos referentes às mostras. Entre as mostras temporárias, Lenora de Barros: Minha língua. Sáb. a 2ª, das 10h às 18h.









MÚSICA

Ratos de Porão comemora 40 anos

Continua após a publicidade

Com longa trajetória no mundo do rock, o Ratos de Porão comemora 40 anos de estrada. A banda, inclusive, venceu o prêmio da APCA 2022 na categoria de Artista do Ano. No repertório dos show, João Gordo de sua trupe mostram repertório do disco Necropolítica. Ao lado do vocalista, Jão (Guitarrista), Boka (Baterista) e Juninho (Baixista). Sesc Bom Retiro. Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro. Nesta 6ª, às 20h. R$ 12/ R$ 40.









TEATRO

A Divina Farsa

A companhia La Mínima apresenta espetáculo que atualiza os mitos gregos, com referências aos acontecimentos dos dias atuais. A história começa quando Dionisio chega ao Olimpo para reivindicar a atenção de seu pai Zeus. Itaú Cultural. Av. Paulista 149, Bela Vista. 6ª e sáb., às 20h; dom., às 19h. Entrada gratuita.

Continua após a publicidade