Sem pagar nada: 5 museus com entrada gratuita ao menos um dia na semana em SP

Um passeio por museus na capital paulista é sempre um passeio que vai além da diversão, acrescentando cultura com suas diversas exposições. Agora, entrar em um Masp, por exemplo, sem precisar pagar ingresso é algo ainda mais incrível. Pois o local faz isso sempre às terças-feiras e também na primeira quinta-feira do mês.

Mas não é só ele que oferece gratuidade, outros locais também têm essa oportunidade de conferir obras sem pagar nada. Veja a seguir algumas outras instituições.

MIS

Inaugurado em 1970, o Museu da Imagem e do Som (MIS-SP) possui mais de 200 mil itens, como fotografias, filmes, vídeos e cartazes. Estão em exibição no espaço, as mostras Rádio no Brasil e Padre Landell: O Homem que Inventou o Futuro e reúnem fotos, documentos, instalações interativas, equipamentos e aplicativo sobre a história do rádio. MIS. Avenida Europa, 158, Jardim Europa. 3ª a 6ª, das 11h às 20h; sáb., dom. e feriados, das 10h às 19h. Entrada gratuita.









MAC USP

Instalado em um complexo arquitetônico planejado por Oscar Niemeyer e sua equipe, o Museu de Arte Contemporânea da USP abriga um acervo de cerca de 10 mil obras, como pinturas, gravuras, fotografias, objetos e instalações. Atualmente estão em cartaz no local as exposições Lugar-comum, uma experimentação que, de forma colaborativa reúne curadores, artistas e convidados; Art Déco Brasileiro - Doação Fulvia e Adolpho Leirner; Sergei Tchoban: Tempo Espelhado; e Volta Ao Avesso do Avesso - Espanha na Bienal de São Paulo. MAC USP. Avenida Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera. Tel. 2648-0254. De 3ª a domingo das 10 às 21 h. Entrada gratuita.









MASP

Um marco da capital e orgulho dos paulistas e paulistanos, o Museu de Arte de São Paulo (Masp) tem variedade de exposições. No momento, o museu sedia a mostra MAHKU Mirações, com artista do Movimento dos Artistas Huni Kuin, coletivo de nomes vindos da Terra Indígena Kaxinawá (Huni Kuin), no Acre, e integra ciclo Histórias indígenas. Masp. Av. Paulista, 1.578, tel. 3149-5959. 3ª, das 10h às 20h; 4ª a domingo, das 10h às 18h. R$ 60 (gratuito às 3ªs e na primeira quinta-feira do mês).

MUSEU CATAVENTO

O universo, e tudo o que o habita, pode ser complexo e até assustador. O Museu Catavento foi criado em 2009 para desvendar os mistérios do cosmo e explicá-los de maneira simples e divertida. Por meio de exposições interativas, o museu busca despertar a curiosidade e ensinar ciência de forma acessível ao seu público. Com 250 instalações, o lugar é dividido em quatro partes - Universo, Vida, Engenho e Sociedade. Ao longo dos 12 mil metros quadrados de área expositiva, os mistérios da vida e do universo são explicados para crianças, jovens e adultos. Museu Catavento. Av. Mercúrio, s/n - Parque Dom Pedro II. 3ª a domingo, das 9h às 17h. R$ 20; gratuito às terças-feiras.





PAÇO DAS ARTES

Criado em 25 de março de 1970 e ocupa parte do antigo casarão Nhonhô Magalhães. Local recebe mostras diversos segmentos das artes plásticas, visuais e multimídia. Assim, sua programação de caráter multidisciplinar. No momento está em cartaz a exposição Nós - Arte & Ciência por mulheres, que trata da trajetória das mulheres na produção do conhecimento, desde a sabedoria ancestral das feiticeiras e curandeiras até a presença das mulheres nas instituições científicas nos dias de hoje. Paço das Artes. Rua Albuquerque Lins, 1.345. Terças a sábados, das 11h às 19h; domingos e feriados, das 12h às 18h. Ingresso gratuito.









