Sotheby’s vai leiloar coleção de pinturas barrocas

A Sotheby’s de Nova York vai leiloar em janeiro dez obras de arte barroca da coleção particular de Fisch-Davidson. Entre elas se destaca uma cena de Salomé recebendo a cabeça decapitada de São João Batista, pintada por Peter Paul Rubens por volta de 1609, sua era de ouro.

Trata-se, segundo a Sotheby’s, da “maior coleção particular de arte barroca estabelecida nos tempos modernos”. As obras foram reunidas ao longo de quase três décadas por Mark Fisch, um empresário do ramo imobiliário, e sua ex-esposa, a juíza Rachel Davidson, que se separaram após mais de 35 anos de casamento.

'São Bartolomeu', quadro de Bernardo Cavallino Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP





Além de Rubens, integram a coleção obras de Orazio Gentileschi, Giovanni Francesco Barbieri (conhecido como Guercino), Valentin de Boulogne, Bernardo Cavallino e George de la Tour, pintadas basicamente entre 1600 e 1650. O acervo “reflete a combinação rara de paixão, gosto e acerto”, segundo a casa de leilões, que realizou uma apresentação à imprensa nesta terça-feira (25).

Pintada na mesma época que O Massacre dos Inocentes - vendido em leilão em 2002 por US$ 76,5 milhões -, Salomé recebendo a cabeça cortada de São João Batista, do pintor Peter Paul Rubens, que se acreditava-se estar perdida até 1998, tem um valor inicial estimado entre 25 e 35 milhões de dólares.

Quadro 'Saint James the Greater', de Georges de La Tour Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Em um mercado de arte em ascensão, George Wachter, presidente e co-chefe da seção de pinturas antigas da Sotheby’s, garantiu à AFP que “quem gosta de alta qualidade, excelentes condições (de conservação) e grandes nomes do barroco do período entre 1600 e 1650 " poderá adquirir essas obras em 26 de janeiro.

Até lá, a casa fará uma grande viagem por Los Angeles, Hong Kong e Londres em busca de possíveis interessados nas obras.