Steve Brodner, o artista que deu rosto à pandemia em Nova York

Steve Brodner estava sentado em seu estúdio de arte no Upper West Side na primavera de 2020 lendo obituários enquanto o zunido das ambulâncias na noite quebrava o silêncio inquietante da cidade.

Dia após dia, nome após nome, ele não conseguia afastar a sensação de que as vítimas da covid-19 morriam em grandes ondas. Enquanto durava o isolamento, ele pensou: “Estamos perdendo essas pessoas e elas são muito importantes, embora nunca tenhamos ouvido falar da maioria delas”.

Então Brodner, ilustrador e caricaturista político, decidiu fazer registros diários. Ele pegava sua caneta e pincel para destacar um aspecto proeminente da pandemia de coronavírus do ciclo de notícias: um rosto ou um evento. Agora, seu trabalho está reunido no livro Living & Dying in America: A Daily Chronicle 2020-2022 (Vivendo e Morrendo na América: uma Crônica Diária – 2020-2022, em tradução livre), lembrança em tempo real de como a pandemia ressaltou o melhor e o pior de nós.

O livro dá luz ao sacrifício e apoio, ao desrespeito e a negação. E reúne força à medida que seu mosaico humano se torna intrincado. Em uma página está um médico obrigado a trabalhar com muito pouco equipamento; em outro, um político inventando informações.

O espírito do projeto, porém, foi desencadeado por Kious Kelly. Com 48 anos, enfermeiro do hospital Mount Sinai West, em Manhattan, que contraiu o vírus em março de 2020. Acredita-se que foi o primeiro profissional de saúde de Nova York a morrer de covid. Ao ler sobre Kelly, o artista sentiu-se motivado a fazer-lhe uma homenagem. “Esse jovem deu sua vida para salvar seus pacientes”, diz Brodner, que começou a desenhar a partir de uma foto de Kelly. Postou então a arte em sua mídia social. “Olhei e pensei: Sim, vamos fazer mais.” Ele queria que cada retrato compartilhado nas mídias sociais fosse como “um símbolo para a vida”.

Máscara

Alguns parentes das vítimas enviaram notas de agradecimento. O que se destaca é sua visão aguçada. Em um retrato, um médico de Houston descreve o que precisou dizer a alguns pacientes: “Não tenho uma cama para você”. Em outra ilustração, uma mulher em um rodeio de Houston diz sobre o uso da máscara: “É contra nossos direitos constitucionais. Eles não deveriam poder ditar o que eu visto”.

Living & Dying se torna especialmente crítico contra os líderes que minimizaram os perigos da pandemia ou se opuseram ao isolamento social. “Há pessoas que não devem ser deixadas de lado”, diz o artista sobre as respostas políticas ao vírus.

Como Brodner escolheu quem destacar? Ele foi particularmente afetado pela perda de uma enfermeira, de um treinador de boxe que sobreviveu ao câncer, músicos e Nick Cordero, ator da Broadway que morreu no verão de 2020, aos 41 anos. “Essa foi a única razão para fazer isso”, disse.