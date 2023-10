Dia das crianças: vai à exposição ‘BlowUp’ no Ibirapuera? Veja serviço e dicas para esticar passeio

Por dentro há apenas ar. Por fora as cores gritam e o tamanho impressiona. São gigantescas estruturas infláveis, com projeções, num ambiente imersivo. A partir desta quinta-feira, 12, a Oca, no Parque Ibirapuera recebe a mostra BlowUp: um sopro de diversão, uma jornada por mais de 500 instalações que unem criatividade e interatividade em um ambiente multissensorial. O resultado lembra aquele papo de filmes da Pixar, sabe? Você vai levar as crianças, mas também virar público.

O Estadão dá o serviço completo da exposição e também dicas para completar o dia de passeio pela região.

Exposição BlowUp, em cartaz na Oca do Ibirapuera, traz instalações infláveis em uma mostra imersiva. Foto: Nós 3/Divulgação

São mais de 10 mil metros quadrados organizados em 15 módulos temáticos que apresentam um universo de fantasia, lúdico e interativo. “Vamos caminhar com curiosidade entre personagens imaginários, mas hiper reais, de diversos tamanhos, com a oportunidade de observar novas expressões artísticas e técnicas relacionadas ao que tem de mais moderno no universo das exposições interativas e da arte inflável”, diz no texto de apresentação o argentino Lucas Capalbo, diretor artístico da exposição.

Cada um dos quinze módulos e suas obras dará vida a novos espaços de socialização física, digital e cultural, gerando nas pessoas um misto de espanto, curiosidade, reflexão e diversão, com consciência e leveza.

Entre os espaços pensados na exposição está o “Chuva estelar”, que propõe através de cores brilhantes e movimentos suaves, a experiência de flutuar entre estrelas dançantes que caem do céu. Tem também o módulo “Encontramo-nos imersos num oceano de luz e escuridão”, que convida a refletir sobre a existência humana no cosmos, além de nos aproximarmos da ideia de infinito.

Continua após a publicidade

Cada um dos quinze módulos dá vida a novos espaços de socialização, gerando um misto de espanto, curiosidade, reflexão e diversão. Foto: Nós 3/Divulgação

Também tem destaque o espaço “Infinito esculpido” em que elementos curvos e gigantescos entrelaçam-se para formar uma representação do eterno. Em “A abstração do lagomorfo” esculturas de coelhos podem evocar imagens inesperadas nas nossas mentes, nos fazendo lidar com a abstração que nos leva a uma viagem imaginativa.

“Flutuando no Castelo das Estrelas” explora o acaso e seus próprios padrões, sendo um módulo que nos convida a entrar num mundo onde a fantasia se funde com a realidade e onde descobriremos como as fronteiras entre o céu e a terra se confundem. “A simetria do Z” leva a um labirinto de reflexos em que cada letra Z é uma peça de um quebra-cabeças e cada reflexo recorda-nos a maravilha da simetria.

Serviço

BlowUp: um sopro de diversão

OCA - Parque do Ibirapuera

Av. Pedro Álvares Cabral, S/n - Portão 2 - Moema, São Paulo - SP

Continua após a publicidade

Horários: De terça a sexta das 11h às 20h | Sábados, domingos e feriados das 10h às 21h

Valores dos Ingressos

Terça à sexta-feira: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

Pacote para 3 pessoas: R$ 100 | Pacote para 4 pessoas: R$ 120 | Pacote para 5 pessoas: R$ 140

Sábados domingos e feriados: R$ 70 (inteira) / R$ 35 (meia)

Pacote para 3 pessoas: R$ 140 | Pacote para 4 pessoas: R$ 168 | Pacote para 5 pessoas: R$ 196

E como esticar o passeio?

Continua após a publicidade

Vai ver a BlowUp? Estique o passeio e visite também a Bienal de São Paulo, que está aberta à visitação no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, no Parque Ibirapuera. A 35.ª Bienal de São Paulo - coreografias do impossível apresenta 121 participantes e cerca de 1.100 obras de artistas que trabalham com diferentes linguagens e abordam temas como o acesso à justiça e à liberdade. A curadoria é assinada por Grada Kilomba, Diane Lima, Hélio Menezes e Manuel Borja-Villel.

Obra exposta na Bienal de São Paulo em 2023 Foto: Levi Fanan/Divulgação

Como chegar?

O Parque do Ibirapuera tem acesso fácil, com largas avenidas em seu entorno (República do Líbano, Pedro Álvares Cabral e 23 de Maio). Muitas linhas de ônibus passam por ali e há bons pontos para desembarque dos serviços de aplicativos. Estacionamentos, no entanto, são raros. O mais indicado é chegar um pouco mais cedo para usar as vagas do próprio parque, que saem bem mais em conta do que qualquer estacionamento privado fora.

O estacionamento do Ibirapuera deixou de ser zona azul e passou para a ser administrado pelo Grupo Índigo. De segunda a sexta paga-se R$ 12 e, aos finais de semana, R$ 14. O valor é uma diária, sem limite de tempo.

Onde comer?

Continua após a publicidade

O restaurante Prêt no Mam, boas opções o bufê em um cenário cercado de verde por todos os lados Foto: Estúdio em Obra

Prêt no MAM

Aproveite que o carro já está estacionado e fique pelo parque. Alguns metros distante da Bienal, do outro lado, sob a Marquise, se vê o charmoso MAM, Museu de Arte Contemporânea. Nada mais casado a se fazer do que aproveitar seu restaurante. É um lugar bastante agradável, com preços um pouco caros, mas não abusivos.

O bufê da casa trabalha com cardápios variados dia a dia. Massas, guisados e saladas que saem R$ 83 por pessoa, de terça a quinta, e R$ 92 nos finais de semana e feriados. Um suco de sucos amora com limão (vale a aventura) custa R$ 18 e, de sobremesa, a banana dourada com sorvete, R$ 24.

Serviço

Prêt no Mam

Museu de Arte Moderna de São Paulo

Continua após a publicidade

Marquise do Ibirapuera – Complexo Viário Ayrton Senna, s/n - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04094-000

Restaurante Maestro. Foto: Restaurante Maestro/Divulgação

Restaurante Maestro

Descrito em alguns sites como “um espaço diferenciado”, algo que pode transmitir tanto elegância quanto empáfia, o Maestro tem uma farta carta de bebidas e apostas em pratos internacionais (por estar dentro de um hotel muito procurado por turistas).

A picanha Oswaldo Aranha custa R$ 62 reais, um prato farto; um bife à parmegiana, R$ 55; e o escalope de mignon, R$ 61. Há também muitas sobremesas na faixa dos R$ 25.

Serviço

Maestro

Continua após a publicidade

Av. Ibirapuera, 2534 - Hotel Meliá Ibirapuera.

Cozinha contemporânea

Tel: 2164-6060

Os sócios do restaurante Selvagem: Eduardo ‘Papel’ Vitale, Leo Sanchez e Filipe Leite. Foto: Werther Santana/Divulgação

Selvagem

Dos mesmos donos do Vista São Paulo, os sócios Leo Sanchez e Eduardo ‘Papel’ Vitale, o Selvagem São Paulo fica localizado no portão 5 do parque, totalmente integrado ao espaço verde e ao qual se pode chegar usando transporte interno. É um grande restaurante, exposto em uma área verde e pensado para se adequar à flora do Ibirapuera. Se o passeio fosse só ele, já seria um acerto.

Seus mentores dizem que “o menu é uma viagem sensorial entre o mar e a terra.” Um destaque entre as entradas é o croquete de porco braseado com maionese de pequi e picles de pimenta de cheiro (R$ 47). A costelinha de porco assada e levemente caramelizada, já entre os pratos principais, custa R$ 239. E uma sobremesa de frutas amarelas e pequi custa R$ 35.

Serviço:

Almoço: Terça a Sexta – 12h às 16h

Sábado e Domingo – 12h às 17h

Jantar

Terça a sexta – 19h às 23h30

Sábado – 19h30 às 23h30

Avenida Quarto Centenário, 454

Portão 5 do Parque do Ibirapuera

Reservas:

Whattsapp (11) 5198-0844

Vallet no local

Padoca do Mani. Foto: Daniel Teixeira/Divulgação

Padoca do Mani

Menos luxo, mais funcional, mas não menos charmosa. A Padoca do Mani fica a menos de um quilômetro do MIS, e vale para demandas mais rápidas. Muito bem avaliada em sites de votações abertas, essa padaria pode ser ponto tanto de uma parada pré Bienal (cafés da manhã são um ponto forte) quanto pós (almoços , idem).

Um escondidinho de mandioquinha com cogumelos, com purê de mandioquinha, cogumelos salteados e espinafre gratinado com queijo parmesão, sai por R$ 63. O mesmo preço da cumbuca da Helen, com arroz cateto integral com cogumelos e cubinhos de queijo-coalho com melado, vinagrete de feijão-manteiguinha, ovo perfeito, rúcula e farofa de migalhas e sementes. “Venha com fome”, diz o cardápio online.

Serviço

Rua Joaquim Antunes, 138, Jardim Paulistano

Segunda a sexta: 7h30 às 19h

Sábado: 7h30 às 17h

Domingo: 7h30 às 15h

Restaurante da Bienal

A Cozinha Ocupação 9 de Julho – MSTC, restaurante oficial da 35ª Bienal de São Paulo, conta com uma programação especial de chefs durante toda a mostra. O restaurante fica aberto de terças a sextas, das 12h às 16h, aos sábados, das 12h às 21h, e aos domingos, das 12h às 19h. Para o feriadão, a cozinha fica a cargo de Katia Lyra, Turca, Camila Moura e Amanda Vasconcelos.

Também dá para comer na Varanda Bienal, um espaço na parte externa do Pavilhão com uma vibrante programação, de quinta a domingo entre 12h e 19h. O Café Bienal (área externa), operado pela PÃO, também oferece serviços nos seguintes dias e horários: ter, quar, sex, dom e feriados: das 8h às 19h; quintas e sábados: das 8h às 21h.