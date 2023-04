Foto de grávida em bombardeio na maternidade de Mariupol ganha World Press Photo; veja mais imagens

AFP - A fotografia de uma mulher grávida ferida sendo retirada após o atentado russo contra a maternidade de Mariupol, cidade ucraniana, ganhou nesta quinta-feira, 20, o primeiro lugar do prestigioso World Press Photo.

O bebê Miron (que vem da palavra paz) nasceu morto, e sua mãe, de 32 anos, morreu meia hora após o parto. Leia aqui a reportagem publicada na época.

A imagem capturada por Evgeniy Maloletka, da agência Associated Press (AP), “captura o absurdo e horror da guerra”, evidenciando “a morte de futuras gerações de ucranianos”, declarou o júri do famoso concurso de fotojornalismo.

O fotógrafo ucraniano, que disse ter chegado no local uma hora antes da invasão de Mariupol, é um dos poucos que conseguiram documentar o incidente.

Serviço de emergência ucraniano carrega mulher grávida ferida durante bombardeio a maternidade em Mariupol; foto venceu concurso mundial Foto: Evgeniy Maloletka/AP Photo

“Durante 20 dias, vivemos com os médicos no porão do hospital e em abrigos com cidadãos comuns, tentando mostrar o medo que os ucranianos viviam”, testemunhou ele.

Na fotografia premiada, a gestante Iryna Kalinina é transportada em uma maca por cinco homens em meio a prédios destruídos. Com o olhar perdido e a perna ensanguentada, ela toca a barriga.

Esta imagem mostra um “fato histórico profundamente doloroso”, estimou o júri.

A cidade portuária de Mariupol, no sudeste, é símbolo da resistência ucraniana. O local foi atacado e bombardeado pelas forças russas por várias semanas, logo após o início da ofensiva em fevereiro de 2022.

O bombardeio contra uma maternidade e um hospital pediátrico da cidade, em 9 de março de 2022, deixou três mortos e ao menos 17 feridos, deflagrando uma avalanche de condenações em todo o mundo.

A princípio, a Rússia negou a responsabilidade do bombardeio.

Mariupol caiu nas mãos dos russos em maio de 2022. De acordo com Kiev, 90% da cidade foi destruída, e cerca de 20.000 pessoas morreram desde então. A União Europeia condenou o atentado como um “grave crime de guerra”.

Ao dar à imagem esta plataforma, o júri “espera que o mundo faça uma pausa para reconhecer as intoleráveis realidades desta guerra e refletir sobre o futuro da Ucrânia”.

Esta e outras fotografias premiadas serão exibidas a partir de 22 de abril em Amsterdã.

Veja outras imagens premiados no World Press Photo 2023

O fotógrafo Mads Nissen ganhou na categoria reportagem por seu trabalho no Afeganistão

Família de Khali Ahmed vendeu seu rim por US$ 3.500 para poder comprar comida Foto: Mads Nissen/World Press Photo

Mulheres e crianças pedem pão na entrada de uma padaria de Cabul Foto: Mads Nissen/World Press Photo

Foto de Anush Babajanyan, uma das premiadas na categoria projeto de longa duração, sobre a batalha pela água

Crianças no Cazaquistão Foto: Anush Babajanyan/World Press Photo

Rio retraiu quase um quilômetro no Tajiquistão nos últimos 20 anos Foto: Anush Babajanyan/World Press Photo

Veja todas as imagens no site do World Press Photo.