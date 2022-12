Artistas de cinema, TV, música e literatura que morreram em 2022

Diversos artistas famosos morreram ao longo do ano de 2022. Na música, perdemos nomes como Erasmo Carlos, Gal Costa, Rolando Boldrin, Irene Cara, Luiz Galvão, Jerry Lee Lewis, Olivia Newon-John e Elza Soares. Na televisão, Jô Soares, Milton Gonçalves e Claudia Jimenez. No cinema, Jean-Luc Godard, Sidney Poitier e Na arte da escrita, Lygia Fagundes Telles, Nélida Piñon e Bruno Latour.

Elza Soares, Gal Costa, Jô Soares, Milton Gonçalves e Sidney Poitier estão entre os artistas que morreram ao longo do ano de 2022

Relembre outros nomes de diversas áreas que se foram ao longo destes 12 meses.

DICA: Clique sobre o nome em negrito de cada personalidade para conferir um pouco mais sobre sua obra.

Mortes em dezembro de 2022

Aos 85 anos, em 17 de dezembro, morreu Nélida Piñon, uma das maiores escritórias do Brasil e a primeira mulher a se tornar presidente da Academia Brasileira de Letras.

Compositor de Twin Peaks e de outras trilhas sonoras nos filmes e séries de David Lynch, Angelo Badalamenti se foi aos 85 anos de idade, em 12 de dezembro.

Centenária, a pintora Judith Lauand, pioneira do movimento concreto e única mulher do grupo Ruptura, morreu no dia 9, semanas após uma ampla retrospectiva sobre sua obra ser aberta no Masp.

Edino Krieger, que morreu no dia 4 de dezembro, aos 94 anos, ficou marcado por obras emblemáticas da música de concerto brasileira, mas também como crítico musical e gestor cultural, atividades que desempenhou ao longo das décadas.

A atriz Kirstie Alley, conhecida por seu trabalho na série Olha Quem Está Falando, morreu vítima de um câncer aos 71 anos, no dia 5.

Márcia Manfredini, atriz que interpretou Abigail nas últimas temporadas de A Grande Família, e vinha fazendo o papel de Doroteia na série Família Paraíso, do Multishow, faleceu em 5 de dezembro.

O escritor Dominique Lapierre, autor de ‘A Cidade da Alegria’ e ‘Meia-Noite em Bhopal’, se foi aos 94 anos, na França.

Rafael Cauduro, expoente da arte contemporânea mexicana e conhecido por suas obras hiper-realistas, aos 72 anos de idade, no dia 3.

A atriz francesa Mylène Demongeot, que fez par romântico com estrelas como Alain Delon e David Niven nos anos 1960, morreu aos 87 anos, em 1º de dezembro.

Continua após a publicidade

Mortes em novembro de 2022

A cartunista underground norte-americana Aline Kominsky-Crumb, conhecida por destacar temas feministas e por seu trabalho muitas vezes brutalmente franco, altamente pessoal e autocrítico, morreu no dia 29 de novembro, aos 74 anos, na França.

Vítima de um atropelamento em São Paulo no dia 26, Rochelle Costi tinha 61 anos e foi conhecida por suas fotografias e artes plásticas que valorizavam objetos e instalações cotidianas sob um olhar próprio.

Um dos maiores nomes da música e dos filmes dançantes dos anos 1980, com hits como Fame e What a Feeling, Irene Cara nos deixou aos 63 anos de idade em 26 de novembro.

Em 22 de novembro de 2022 morreu Erasmo Carlos, o ‘Tremendão’ da jovem guarda, considerado um dos principais cantores e compositores que continuava em atividade no Brasil, aos 81 anos.

Já tratando de problemas de saúde há alguns anos, Pablo Milanés, compositor de Yolanda, partiu em 22 de novembro, aos 79 anos, vítima de um câncer no sangue.

Considerado um gigante do cinema experimental, Jean-Marie Straub, que integrou o grupo que deu origem ao Novo Cinema Alemão, se foi em 19 de novembro.

Continua após a publicidade

Também no dia 19, foi a vez de Nico Fidenco, compositor conhecido por criar trilhas sonoras para filmes de sucesso na Itália, aos 89 anos.

Ainda no mundo da música, e em decorrência de causas naturais, o compositor Ned Rorem, vencedor de prêmios como o Grammy e o Pullitzer, morreu no dia 18, aos 99 anos.

Símbolo do design brasileiro, o arquiteto Fernando Campana, fundador do Estúdio Campana, aos 61 anos de idade.

Pai de Jennifer Anniston, John Anniston morreu aos 89 anos, em 11 de novembro. Esteve no elenco de séries como Days of Our Lives, The West Wing e Gilmore Girls.

Considerado o “senhor Brasil” e dono de vasta trajetória na música brasileira como compositor e apresentador, Rolando Boldrin faleceu aos 86 anos, em São Paulo. Mais cedo, no mesmo dia, o Brasil perdeu Gal Costa, um dos principais nomes da MPB, aos 77 anos.

Aos 76 anos, o fundador da banda Nazareth, Dan McCafferty, no dia 8.

Aos 34 anos, mas após enfrentar diversos problemas de saúde mental ao longo dos últimos anos, Aaron Carter, cantor e irmão do backstreet boy Nick Carter, morreu em 5 de novembro de 2022. Um dia antes, morreu o filho de Tom Jobim, o músico Paulo Jobim.

Continua após a publicidade

Em 1.º de novembro, morreu Julie Powell, autora do livro que inspirou o filme Julie & Julia, aos 49.

Mortes em outubro de 2022

Em 31 de outubro, Cormac Roth, filho do ator Tim Roth, morreu com apenas 25 anos de idade.

O baterista do Dead Kennedys, no dia 30, aos 63 anos, D. H. Peligro.

Considerado um dos pioneiros do Rock’n’Roll, o cantor de Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis, morreu em 28 de outubro de 2022, aos 87 anos.

Aos 102 anos, o pintor francês Pierre Soulages, que aprofundou suas pesquisas no preto por 75 anos por não gostar “das cores da aquarela”, em 26 de outubro.

No dia 24, aos 67 anos, Leslie Jordan, ator de Will & Grace. No dia anterior, a atriz de teatro Josephine Melville morreu nos bastidores de uma peça na qual vinha se apresentando.

Continua após a publicidade

Aos 87 anos, Luiz Galvão, dos Novos Baianos, um dos principais nomes da música brasileira. No mesmo dia, aos 47 anos, o cantor, compositor e ator Júnior Black, o DJ Urso do filme Bacurau.

No dia 12 de outubro, Mário César Camargo, 75, ator de Chocolate com Pimenta, entre outros trabalhos, foi vítima de um mal súbito em Belo Horizonte.

No dia 9 de outubro, faleceu Bruno Latour, um dos principais nomes do pensamento ecológico contemporâneo. No mesmo dia, morreu a artista plástica Brígida Baltar, vítima de uma leucemia.

Sacheen Littlefeather, atriz e ativista indígena que foi ao Oscar no lugar de Marlon Brando e recusou a premiação a pedido do ator, como protesto, em 1973, morreu aos 75 anos de idade no dia 2 de outubro.

Mortes em setembro de 2022

Emanoel Araújo, escultor, pintor e museólogo, morreu no dia 7 de setembro. Ele foi curador-chefe do Museu Afro Brasil desde a sua fundação, em 2004, e foi decretado luto oficial por sua morte em 7 de setembro deste ano.

O dia 13 de setembro marcou a morte do histórico cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard, aos 91 anos, por eutanásia.

Continua após a publicidade

No dia 24 perdemos Pharaoh Sanders, saxofonista que fez parte da velha guarda do jazz. Albert Ayler considerava Pharoah como o ‘filho’ na santíssima trindade de saxofonistas dos anos 1960 (Coltrane era o pai e o próprio Ayler, o espírito santo).

A atriz Louise Fletcher, lembrada por ter vencido um Oscar pela atuação em Um Estranho no Ninho como a enfermeira Ratched, morreu em 23 de setembro, aos 88 anos, na França.

Coolio, rapper que fez sucesso nos anos 1990 com o hit Gangsta’s Paradise e pelas músicas em seriados como Kenan & Kel e Gravity Falls, morreu no dia 28, aos 59 anos.

Mortes em agosto de 2022

Em 5 de agosto, morreu Jô Soares, aos 84 anos, humorista e apresentador, dono de uma carreira que durou décadas de reconhecimento nacional, inclusive na área da literatura e no teatro.

Com apenas 32 anos de idade, a atriz Charlbi Dean, que fez parte de Triangle of Sadness, longa vencedor do Festival de Cannes, morreu por conta de uma doença repentina no dia 29.

Cecil Spense (Skelly), cantor do grupo de reggae Israel Vibration, se foi em 26 de agosto, aos 70 anos, após ter descoberto um câncer em estado avançado durante exames para tratar uma artrite.

Continua após a publicidade

No dia 26, o músico e compositor argentino Jorge Milchberg, famoso pela produção e gravação de El Cóndor Pasa, aos 93 anos.

Em 17 de agosto, a estilista japonesa Hanae Mori, primeira asiática que entrou para a elite da alta-costura de Paris, aos 96. No mesmo dia, se foi o maestro Diogo Pacheco, após sofrer uma hemorragia enquantro tratava problemas pulmonares, prestes a completar 97 anos.

Com 63 anos de idade e lembrada por seus papéis em programas como a Escolinha do Professor Raimundo e Sai de Baixo, Claudia Jimenez morreu em 20 de agosto.

Em 14 de agosto morreu a polêmica atriz Anne Heche, aos 53 anos, nove dias após um acidente de carro.

Diretor de A História Sem Fim, Wolfgang Petersen faleceu em decorrência de um câncer no pâncreas, aos 81 anos, no dia 12.

Em 8 de agosto, se foi Olivia Newton-John, lembrada por seu trabalho icônico no filme Grease, aos 73 anos.





Mortes em julho de 2022

Maria Fernanda, atriz brasileira que fez TV e teve extensa carreira no teatro, morreu no dia 31, aos 96 anos.

Em 30 de julho, Nichelle Nichols, que marcou a série Star Trek como a tenente Nyota Uhura, morreu aos 89 anos.

22 de agosto foi a data que marcou a morte do maestro Henrique Morelenbaum, aos 90 anos de idade.

A atriz e dubladora Nádia Carvalho, lembrada por trabalhos como Edna Moda, de Os Incríveis, e a mãe do protagonista de O Laboratório de Dexter, se foi aos 67 anos no dia 11.

Ator indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro, além de ter feito parte do elenco de O Poderoso Chefão, James Caan morreu em 6 de agosto, aos 82 anos.

Mortes em junho de 2022

Atriz de novelas como Anjo Mau e Gabriela, Neila Tavares se foi aos 73 anos, em 4 de junho, meses após diagnóstico de enfisema pulmonar.

Aos 56 anos, Rubens Caribé, que esteve no elenco de Cidade Invisível, da Netflix, faleceu no dia 5.

Em 6 de junho, morreu Alec John Suc, primeiro baixista do Bon Jovi, aos 70.

Pintora e ícone do feminismo, Paula Rego se foi aos 87 anos de idade, em 8 de junho.

Julee Cruise, conhecida como ‘a voz do mistério’ pela sua interpretação de Falling, música de Twin Peaks, aos 65 anos, no dia 10.

Aos 89 anos de idade, em 18 de junho, morreu a atriz Ilka Soares, após um câncer no pulmão. No dia 22, faleceu Marilu Bueno, aos 82, lembrada por diversos papéis no teatro e na TV.

Mortes em maio de 2022

Aos 88 anos, o ator Milton Gonçalves morreu no dia 30 de maio, em consequência de um AVC. Dono de extensa carreira na dramaturgia, fez papéis icônicos, como o psiquiatra Percival, em Pecado Capital (1975), um dos primeiros em que um ator negro fazia o papel de médico no Brasil.

No dia 26 morreu Ray Liotta, lembrado por seu papel no clássico Os Bons Companheiros, entre outros filmes, aos 67.

Fundador do Depeche Mode, grupo que fez sucesso nas décadas de 1980 e 1990, Andrew Fletcher morreu aos 60 anos no dia 26 de maio. Outro nome da música, Alan White, baterista do Yes, faleceu no mesmo dia, aos 72 anos.

No dia 19 de maio faleceu o compositor Vangelis, conhecido pelas trilhas sonoras de filmes como Carruagem de Fogo e Blade Runner.

Fred Ward, de O Ataque dos Vermes Malditos e Henry e June, se foi no dia 8, aos 79 anos de idade.

Em 6 de maio, morreu George Pérez, quadrinista que foi um nome importante tanto para a Marvel quanto para a DC Comics,aos 67 anos.

Mortes em abril de 2022

A escritora Lygia Fagundes Telles, considerada a ‘Dama da literatura nacional’, com estilo elegante e ecos machadianos, morreu em 3 de abril de 2022, aos 98 anos de idade.

Em 2 de abril, aos 93 anos, morreu Estelle Harris, atriz que interpretou a mãe de George Constanza em Seinfeld, e também deu voz à Sra. Cabeça de Batata em Toy Story. Liz Sheridan, que interpretou outra personagem de Seinfeld, Helen, mãe do protagonista na trama, morreu no dia 15 de abril, aos 93.

O escritor Jack Higgins, autor de A Águia Pousou e outros thrillers de espionagem, morreu em 10 de abril, aos 92 anos.

Aos 72, o cantor belga Arno, que surgiu com a banda TC Matic e fez sucesso com sua voz rouca, morreu em 23 de abril, aos 72, após sofrer com um câncer.

No dia 30 de abril, Naomi Judds, do duo The Judds, que formava com a própria filha, Wynonna, morreu aos 76.

Mortes em março de 2022

Lembrado por seu papel em O Beijo da Mulher Aranha e indicado ao Oscar, o ator William Hurt morreu em 13 de março de 2022, aos 71 anos de idade.

Taylor Hawkins, baterista do grupo Foo Fighters, faleceu aos 50 anos, durante uma turnê da banda que passava pela América do Sul, o que causou inclusive o cancelamento de shows no Brasil.

Mortes em fevereiro de 2022

Atriz italiana e musa do diretor Michelangelo Antonioni, Monica Vitti faleceu no dia 2 de fevereiro, aos 90 anos de idade. Ela sofria do mal ze Alzheimer há cerca de 15 anos.

Considerada a rainha do funk norte-americano, Betty Davis se foi aos 76, em 9 de fevereiro, por causas naturais.

Após passar alguns dias internadas por problemas renais que evoluíram para o fígado e cérebro, a cantora Paulinha Abelha, do grupo Calcinha Preta, morreu no dia 23 de fevereiro, aos 43 anos de idade.

José Carlos Sanches, ator de Que Rei Sou Eu?, entre outros papéis, foi encontrado sem vida em seu apartamento no Rio de Janeiro no dia 25 de fevereiro, aos 67 anos de idade.

O artista argentino Antonio Seguí, que vivia na França desde os anos 1960, morreu em 26 de fevereiro, aos 88 anos, depois de complicações por uma operação no quadril.

Mortes em janeiro de 2022

No dia 7 de janeiro, Sidney Poitier, primeiro negro a vencer um Oscar de melhor ator por seu trabalho em Uma Voz nas Sombras, faleceu aos 94 anos de idade.

No dia 20, a cantora Elza Soares se foi aos 91 anos, por causas naturais. Dona de inúmeros sucessos, fez shows até o fim da vida, e havia lançado seu álbum mais recente em 2019.

Também no dia 20 de janeiro faleceu o cantor Meat Loaf, autor de Bat Out of Hell, aos 74 anos.

Protagonista de Estúpido Cupido (1976), a atriz Françoise Forton morreu aos 64 anos, em 16 de janeiro.

Bob Saget, de Três É Demais, foi encontrado sem vida em um quarto de hotel após sofrer traumatismo craniano em 9 de janeiro.

O diretor Peter Bogdanovich, que amava a teoria do cinema e um dos grandes nomes da geração de 1970 se foi em 6 de janeiro, aos 82.