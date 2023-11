Atriz Elizangela morre aos 68 anos

A atriz Elizangela do Amaral Vergueiro, mais conhecida somente como Elizangela, morreu nesta sexta-feira, 3, aos 68 anos em Guapimirim, no Estado do Rio de Janeiro. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Elizangela começou a carreira de atriz em 1965, quando tinha 10 anos. A atriz somou mais de 50 papéis na televisão e no cinema.

Em 2019, fez sucesso na novela A Dona do Pedaço, da TV Globo. Em 2017, a atriz interpretou Aurora, mãe da personagem de Juliana Paes em A Força do Querer.

Elizangela somou mais de 50 papéis na televisão e no cinema ao longo da carreira Foto: Wilton Junior/Estadão

Ao longo da carreira, ela acumulou participações em programas humorísticos da Globo e e trabalhou ainda como cantora.

Na década de 1990, por exemplo, fez as novelas Éramos seis e As pupilas do senhor reitor, no SBT. De volta à Globo, em 1997, atuou em Por amor.

No ano passado, Elizangela chegou a ficar internada por quatro dias no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, por causa de complicações de covid-19. Depois, ela confirmou o fato de não ter recebido nenhuma dose da vacina e contou que fez uso de oxigênio por orientação médica mesmo depois da alta hospitalar. A atriz tinha enfisema pulmonar.

Um ano antes, ela havia sofrido um acidente doméstico e fraturou os dois antebraços.

Homenagens

Colegas de profissão lamentaram a morte da atriz nas redes sociais. Solange Couto, por exemplo, relembrou a novela O Clone, de 2001, quando as duas atuaram juntas. “Tive a alegria de conhecer e trabalhar com a querida Elizangela, hoje nos despedimos dela e tenho certeza que já está sendo recebida como filha amada pelo nosso #PAI . Quero expressar meus sinceros sentimentos para toda família, fãs e amigos próximos, um abraço com carinho para todos”, escreveu.

Glória Perez, autora da novela O Clone e de outros trabalhos nos quais Elizangela chamou a atriz de visceral em publicação nas redes sociais. “Amiga, inteligente, divertida, aquela atriz visceral, sonho de qualquer autor: vestia sem medo nem pudor a pele das personagens. Estou sem palavras”, escreveu.

Fátima Bernardes recordou a participação de Elizangela no programa Encontro, da TV Globo, em 2019, quando ela foi homenageada.