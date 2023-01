Babel: Inédito de Derrida, história da vida na Terra, Prêmio Sesc 2023 e 2 mi de livros infantis distribuídos

'Pensar é Dizer Não', livro inédito de Jacques Derrida, em 2023

Derrida no Rio de Janeiro, em 2001 (

Pensar é Dizer Não (Penser, c'est dire non), livro de Jacques Derrida (1930-2004) inédito no Brasil, teve os direitos comprados pela WMF Martins Fontes. O lançamento está previsto para o segundo semestre do ano que vem. Escrito a mão por Derrida durante a guerra de independência (1954-1962) do seu país natal, a Argélia, o livro só foi publicado na França este ano e representou um desafio editorial de vários anos. A obra remonta à época em que Derrida ainda era um assistente de filosofia geral e lógica na Sorbonne.

A persistência da vida

A (very) Short History of Life on Earth, de Henry Gee, vencedor do Royal Society Science Book Prize de 2022, será lançado em 2023 pela Fósforo. A obra discute como, apesar de enfrentar literalmente todos os revezes concebíveis que os organismos vivos poderiam encontrar, a vida se extinguiu e se reergueu para evoluir novamente. Trata-se de um livro sobre sobrevivência e persistência, e sobre o delicado equilíbrio dentro do qual a vida sempre existiu.

20 anos de Prêmio Sesc

O Prêmio Sesc comemora 20 anos em 2023 e abre suas inscrições já no dia 6 de janeiro. Podem concorrer obras inéditas de autores estreantes nos gêneros romance ou conto. As inscrições seguem até 3 de fevereiro. Desde sua criação, o Prêmio Sesc de Literatura já recebeu mais de 17 mil inscrições e lançou, em parceria com a editora Record, 36 obras de autores de diversos estados do Brasil.

2 milhões de livros para crianças de 659 cidades brasileiras

A campanha Leia Com Uma Criança, do Itaú Social, alcançou, nesta edição, 1 milhão de crianças em 659 municípios - sendo que 74% deles (487) estão entre os mais vulneráveis do País. No total, 2 milhões de livros foram distribuídos por meio de secretarias municipais de Educação e organizações da sociedade civil (bibliotecas comunitárias, associações de bairro, entre outras). Desse total, 8.964 são em formato acessível ou braile. E a Região Nordeste, que concentra o maior número de municípios prioritários, recebeu mais de 650 mil livros. Os dois títulos enviados nesta campanha foram De Passinho em Passinho: Um Livro para Sonhar e Dançar (Companhia das Letrinhas), de Otávio Júnior e ilustrações de Bruna Lubambo, e A Pescaria do Curumim e Outros Poemas Indígenas (Panda Books), com texto de Tiago Hakiy e ilustrações de Taísa Borges.

Itaú Social distribuiu 2 milhões de livros (

Além disso, o Itaú Social distribuiu 361 acervos literários (209 infantis e 152 para o público juvenil-adulto) para 248 organizações da sociedade civil, por meio do edital Acervos Literários. A ação chegou a 173 municípios brasileiros - 60% deles também entre os mais vulneráveis. Para receber esse acervo, as entidades foram selecionadas por meio de edital e precisaram concluir os cursos Infâncias e Leituras e Mediação de Leitura para Juventude no Polo, oferecidos pelo Itaú Social. A expectativa é que os acervos beneficiem mais de 150 mil crianças, adolescentes e jovens. Entre os livros enviados estão obras de Daniel Munduruku, Ailton Krenak, Yaguarê Yamã, Sérgio Vaz, Conceição Evaristo, Lázaro Ramos, George Orwell, Anne Frank, bell hooks e muitos outros.