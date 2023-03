Babel: Prêmio Catavento vai eleger a melhor livraria do Brasil

O Prêmio Catavento, parceria entre a distribuidora Catavento e o PublishNews, vai reconhecer o trabalho de livrarias e livreiros que, com novas ideias, estão conseguindo desenvolver projetos criativos que contribuem não só para a venda de livro e a sobrevivência do negócio, mas também para o incentivo à leitura no Brasil.

São duas categorias, Livraria Destaque e Livreiro do Ano, e as inscrições são para ontem - elas iniciam agora e se encerram no dia 18. O Prêmio Catavento está sendo lançado como uma nova categoria do Prêmio PublishNews, que indica, anualmente, os livros mais vendidos nas diversas categorias e reconhece o trabalho de editoras e profissionais em áreas como marketing e inovação. A cerimônia de premiação do 7º Prêmio PublishNews será no dia 4 de abril, Goethe-Institut São Paulo.

Livrarias e livreiros ganham categoria especial em prêmio do mercado editorial ( Foto: David W Cerny/Reuters)

Para participar da categoria Livraria Destaque é preciso que a empresa tenha mais de um ano de existência, apresente uma argumentação explicando o que torna a livraria diferente das outras e qualquer projeto inovador ou de incentivo à leitura que a loja tenha colocado em prática nos últimos meses e preencher um formulário.

No dia 21 de março serão anunciados três finalistas. E então o público poderá votar.

O prêmio? R$ 5 mil em livros das editoras Record, Pensamento, Fósforo, HarperCollins, Companhia das Letras, Rocco, Planeta, Astral e Alta Books.

Para se inscrever na outra categoria, de Livreiro do Ano, é preciso ter mais de um ano de experiência como livreiro e indicar contatos de referência, casos e histórico profissional, além de canais profissionais sobre o livro caso possua. Como na categoria Livraria Destaque, os finalistas poderão fazer campanhas nas redes sociais para garantir o voto popular. O vencedor vai ganhar um curso da Casa Educação e brindes das editoras.

Dipacho na Boitatá

Ilustração do livro 'Había Una Vez Un Ave' (Crédito: Boitatá)

A Boitatá, selo infantil da Boitempo, vai publicar no Brasil Había Una Vez Un Ave, dos artistas Gastón Hauviller (Argentina) e Dipacho (Colômbia). Feito de um conjunto de pinturas exuberantes do artista colombiano, a obra é uma verdadeira festa de máscaras onde ninguém e nada é o que parece ser. Ao ritmo de um poema cheio de plumas, somos convidados a descobrir quem são os personagens sob cada disfarce. O livro sai ainda em 2023 * Dipacho já é conhecido dos pequenos leitores brasileiros. Ele é autor do lindo A Viagem do Elefante, publicado pela Pulo do Gato, entre outros como Dois Passarinhos, O Animal Mais Feroz, Apesar de Tudo e Verões Verdes. * O artista foi um dos selecionados pela Feira do Livro Infantil de Bolonha, que começa na segunda, 6, para a tradicional Exposição de Ilustradores.

Cristina Judar na Itália

Por falar em Bolonha (mas não na feira), a Dublinense vendeu os direitos de Elas Marchavam Sob o Sol, de Cristina Judar, para a Itália. O romance será publicado pela WordBridge e o projeto, idealizado pelo tradutor e professor Giacomo Falconi, envolve ainda a Universidade de Bolonha, já que o processo de tradução da obra será parte do curso de Licenciatura em Tradução Especializada. Faconi é tradutor, ainda, de Torto Arado, de Itamar Vieira Junior. e de Setenta, de Henrique Schneider.