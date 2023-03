Babel: 'Stuart Little' e outros livros infantis de E. B. White voltam às livrarias

Stuart Little, no traço original (Estate of Garth Williams / HarperCollins)

A obra infantil do escritor americano E. B. White (1899-1985) começa a ser publicada pela HarperKids em abril. O primeiro lançamento será A Teia de Charlotte, de 1952. Depois virão Stuart Little, de 1945 e que virou filme, e O Trompete do Cisne (1970). Os três livros vão ganhar edições de luxo, com capa dura e ilustrações originais de Garth Williams. A tradução é de Jim Anotsu.

Ilustração de Garth Williams para 'A teia de Charlotte' ( Foto: HarperCollins)

*A Teia de Charlotte e Stuart Little já haviam sido publicados pela WMF Martins Fontes. *A Teia de Charlotte vendeu mais de 45 milhões de exemplares no mundo todo e foi indicado pela BBC como um dos 200 livros mais amados do Reino Unido. Ele conta a história de amizade entre Fern, uma garotinha de oito anos, e seu porquinho Wilbur, na fazenda onde moram. Wilbur também tem outros amigos, como Charlotte, a aranha, e Templeton, o rato. Mas, quando o tio de Fern determina que o porquinho está pronto para virar bacon, eles inventam um engenhoso plano capaz de enganar os adultos e salvar um porquinho muito especial. O livro ganhou duas adaptações - uma animação, em 1973, e um filme em 2006, A Menina e o Porquinho, estrelando Dakota Fanning e Julia Roberts, que pode ser visto na Netflix e alugado no Prime Video.

Distribuição de livros

Projeto inclui doação de livros e ações com as crianças ( Foto: Projeto Lendo o Mundo/Divulgação)

Em nova fase, Projeto Lendo o Mundo completa 20 mil livros distribuídos em ações com crianças da rede pública de ensino. Desta vez, os livros escolhidos foram O Jardim de Olívia, Cadu e o mundo que não era e Uma menina, um rio, todos escritos por Lúcio Goldfarb e ilustrados por Pedro Menezes. Os encontros com autores, oficinas, leitura, distribuição das obras e guias para os professores aconteceram agora nas cidades de Sumaré, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Guatapará e Luís Antônio. Os livros foram publicados pela editora Jandaíra e ações foram realizadas por meio da Lei de Incentivo à Cultura

Estreia na literatura infantil

Ilustração de Daniel Bueno para o primeiro infantil de Marcelo Montenegro

O poeta e roteirista Marcelo Montenegro, autor de Forte Apache, entre outros, estreia na literatura infantil em abril com O Livro do Ouvido. Ilustrada por Daniel Bueno, a obra terá uma versão narrada e com audiodescrição, para leitores atípicos. O lançamento, pela Miolo Mole, será no dia 1º, a partir das 16h30, na Ria Livraria, e haverá uma oficina para crianças.

Estreia na poesia

Márwio Câmara, que estreou na literatura com os contos de Solidão e Outras Companhias (Oito e Meio) e publicou a novela Escobar (Moinhos), experimenta, agora, a poesia. Sobre o Silêncio das Horas entra em pré-venda pela 7Letras em abril e será lançado em maio.